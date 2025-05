Approvato il bilancio del Consorzio Boschi Carnici: confermata la solidità dell’ente

Approvato all’unanimità il bilancio 2024 del Consorzio Boschi Carnici.

Nella giornata di martedì 29 aprile 2025 si è svolta, presso la sede di Tolmezzo, l’assemblea annuale dei soci del Consorzio Boschi Carnici, convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2024.

La vice presidente Clara D’Agaro ha illustrato il bilancio, che evidenzia la stabilità economica dell’ente: al 31 dicembre 2024 il totale dell’attivo patrimoniale ammontava a oltre 17,5 milioni di euro, a fronte di passività per circa 1,2 milioni e un patrimonio netto consolidato di 16,3 milioni di euro. L’utile d’esercizio è pari a 37.077 euro, in linea con l’anno precedente. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio e la destinazione dell’utile al fondo di riserva statutario, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

I dati di bilancio confermano l’efficacia della gestione dell’ente, con ricavi da attività caratteristica per oltre 1,35 milioni di euro, provenienti principalmente dalla vendita di legname (149 mila euro), affitti (100 mila euro), contributi della Regione Friuli Venezia Giulia (400 mila euro), progetto PNRR a Ovaro (127 mila euro), lavori per conto della Protezione Civile (366 mila euro) e vendita di crediti di carbonio (50 mila euro). Tra le principali voci di spesa figurano le attività svolte per conto della Protezione Civile, il costo del personale, le spese generali, gli interventi PNRR e gli ammortamenti.

Le parole del presidente Cacitti.

Il presidente Luigi Cacitti ha sottolineato in chiusura di assemblea la solidità economica dell’ente e ha aggiornato i soci sui significativi finanziamenti regionali recentemente assegnati al Consorzio per il potenziamento della viabilità forestale, un settore strategico per lo sviluppo del territorio montano e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

“Questi risultati confermano che una gestione oculata, condivisa e orientata al territorio produce valore reale per le nostre comunità. Il Consorzio continuerà a svolgere con responsabilità il proprio ruolo di presidio tecnico e istituzionale a servizio dei comuni e della montagna“, ha dichiarato Cacitti.

Cacitti ha inoltre informato che sarà prossimamente convocata una nuova assemblea per l’approvazione del nuovo statuto sociale, passo importante per aggiornare l’assetto istituzionale del Consorzio e rafforzarne ulteriormente la capacità di azione.

La presenza di 11 soci su 17, dell’intero Consiglio di Amministrazione, della direttrice, della segretaria e del revisore dei conti ha testimoniato l’ampia partecipazione e il sostegno unanime alle scelte gestionali. L’approvazione condivisa del bilancio 2024 rappresenta non solo la conferma della solidità patrimoniale dell’ente, ma anche un segnale di unità e condivisione strategica tra i comuni consorziati, a dimostrazione della fiducia nel lavoro dell’attuale governance.

Il Consorzio Boschi Carnici si conferma così un punto di riferimento regionale per la gestione sostenibile e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico, attraverso un modello consortile che unisce i comuni nella tutela del territorio, nella promozione delle filiere locali e nella difesa del bene collettivo rappresentato dai boschi carnici.