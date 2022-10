Il bonus energia per abbattere i costi delle bollette.

Sono state oltre 2mila le domande arrivate in poche ore dalle imprese del Fvg per il bonus energia a disposizione delle micro, piccole e medie imprese per l’abbattimento delle bollette energetiche di luce e gas.

Già dalle 9 di ieri il portale è stato letteralmente preso d’assalto con inevitabili rallentamenti sulla piattaforma che hanno causato anche il blocco del sistema. Un problema comunque durato poco tempo e rientrato già nella tarda mattinata di ieri.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 28 ottobre: le micro-imprese riceveranno mille euro, le piccole imprese 1.500 euro e le imprese di medie dimensioni 2.000 euro.

L’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento risorse (40 milioni di euro) e seguirà un ordine cronologico, secondo la data di presentazione della domanda.

I requisiti per il bonus energia in Fvg.

Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia (almeno dal 31 dicembre 2020) e rientrare nei codici Ateco previsti.

L’impresa deve inoltre autocertificare di aver subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021.