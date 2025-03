Il Consiglio di amministrazione di Confidimprese FVG ha approvato i risultati preliminari dell’esercizio 2024, chiudendo con successo il 45° anno di attività e confermando Confidimprese FVG quale confidi di riferimento delle imprese del Friuli Venezia Giulia.

Nonostante un contesto macroeconomico segnato da persistenti incertezze e tensioni, sia sul piano geopolitico che economico, con una marcata contrazione del credito alle imprese, in particolare per quelle con meno di 20 addetti, Confidimprese FVG presenta risultati positivi sul fronte della redditività, della patrimonializzazione, della crescita dell’operatività, confermando il fondamentale supporto all’economia della nostra regione.

Numeri in crescita

Il bilancio 2024 evidenzia un utile d’esercizio di 421.541 euro e un patrimonio netto di 28,3 milioni di euro. Il numero dei soci è salito a 14.014, mentre lo stock degli affidamenti bancari garantiti ha raggiunto i 291 milioni di euro, registrando un incremento del 10%. Le garanzie in essere ammontano a 174 milioni di euro, con una crescita dell’8%. I nuovi affidamenti bancari garantiti nel 2024 hanno toccato i 206 milioni di euro, segnando un incremento del 17%, mentre le nuove garanzie rilasciate nel corso dell’anno hanno raggiunto i 124 milioni di euro, con un aumento del 12%. Il Total Capital Ratio/CET1 si attesta al 30,1%, mentre la percentuale di crediti deteriorati si mantiene tra le più basse in Italia tra i confidi, pari all’8%.

I servizi

Confidimprese FVG continua a offrire un’ampia gamma di servizi per sostenere lo sviluppo delle imprese. Il confidi fornisce garanzie per l’accesso al credito bancario a condizioni agevolate e offre credito diretto e fideiussioni, con finanziamenti personalizzati. L’ente si distingue anche per la consulenza sulla finanza agevolata, supportando le aziende nell’accesso a misure regionali, nazionali e comunitarie. Un altro servizio strategico è la gestione delle domande per il Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi della legge 662/96, che consente alle imprese di ottenere un supporto efficace e semplificato.

Sul fronte dell’innovazione, Confidimprese FVG investe in soluzioni fintech, con strumenti digitali alternativi ai canali tradizionali di finanziamento. Inoltre, fornisce supporto nella redazione di business plan personalizzati, uno strumento essenziale per migliorare la pianificazione aziendale e accedere più facilmente al credito. In 45 anni di attività, Confidimprese FVG ha garantito finanziamenti per oltre 5 miliardi di euro, diventando un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale regionale.

Strategie future e radicamento sul territorio

Visti gli ottimi risultati raggiunti nel 2024, Confidimprese FVG, confermando il proprio profondo radicamento al territorio e lo spirito mutualistico che da sempre guida la sua azione, ridurrà nel 2025 i costi commissionali per le imprese socie. Questo impegno esprime la forte vicinanza al mondo imprenditoriale e la sinergia con le politiche economiche della Regione Friuli Venezia Giulia, che nel 2025 stanzierà 14 milioni di euro a favore dei Confidi.

L’esercizio 2024 ha consolidato la riorganizzazione dell’organigramma aziendale, avviata a seguito del cambio della Direzione Generale avvenuto nel settembre 2022. Tali azioni hanno permesso di efficientare le funzioni aziendali e di aggiornare la struttura del confidi alle mutate condizioni di operatività, con una maggiore attenzione al digitale, al ruolo del Fondo di Garanzia, all’azione commerciale e con l’ampliamento dei servizi di consulenza offerti ai soci.

Prospettive future

Sulla base del rafforzamento realizzato nel 2024, Confidimprese FVG guarda al futuro con ottimismo e continuerà a sostenere le imprese, offrendo servizi innovativi e un supporto sempre più efficace, in forte sinergia con Regione FVG, Banche, Commercialisti e Associazioni di Categoria. Confidimprese FVG è un moltiplicatore di credito e un hub finanziario per le imprese, il Confidi di riferimento per il Friuli Venezia Giulia.