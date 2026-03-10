A4, notte di lavoro senza sosta tra Meolo e San Donà: riaperto il tratto dopo l’incidente

Il tratto dell’autostrada A4 tra Meolo/Roncade e San Donà di Piave è tornato finalmente percorribile alle 03:10 di questa mattina, martedì 10 marzo. La riapertura in direzione Trieste segna la fine di un’emergenza durata ore, iniziata ieri dopo un incidente che ha coinvolto due autocisterne.

Una task force contro il tempo

Sebbene il sinistro non abbia causato feriti gravi, la criticità del carico trasportato, il fenolo, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. Per tutta la giornata e la notte appena trascorsa, decine di uomini sono stati impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo. Una task force coordinata, composta dal personale di Autostrade Alto Adriatico, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e 118, ha operato in un delicato equilibrio tra urgenza e precisione per gestire ogni fase dell’emergenza.

Operazioni di bonifica e ripristino

Le operazioni di svuotamento del fenolo sono state lunghe e complesse, rivelandosi fondamentali per bonificare l’area e scongiurare qualsiasi rischio ambientale. Una volta messo in sicurezza il carico, è stato necessario l’intervento di una gru per rimuovere i resti deformati del mezzo pesante incidentato. Solo dopo la pulizia totale della carreggiata, le squadre specializzate hanno potuto procedere alla ripavimentazione lampo del tratto d’asfalto danneggiato.

Gestione della viabilità e sicurezza

Ogni fase dell’intervento è stata concordata passo dopo passo durante i sopralluoghi tecnici per garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico in una delle arterie più sollecitate del Nord-Est. Grazie al lavoro incessante degli operatori, che hanno presidiato il cantiere senza sosta, la circolazione è stata ripristinata prima dell’alba, garantendo nuovamente la piena sicurezza agli utenti in transito.