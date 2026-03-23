La friulana Web Industry tra i partner privilegiati di Google.

La friulana Web Industry, digital company con sede operativa a Tavagnacco, entra nel gruppo delle agenzie italiane selezionate da Google come partner di vertice, rafforzando così il proprio ruolo nel settore del marketing digitale. La società friulana, già riconosciuta come Google Premier Partner, consolida quindi un percorso che la colloca tra le realtà più qualificate dell’ecosistema digitale nazionale.

Il riconoscimento arriva in una fase di forte cambiamento per il mercato pubblicitario online, segnato dalla diffusione dell’Intelligenza Artificiale e da una crescente complessità tecnologica. In questo contesto, l’azienda punta a tradurre innovazione, dati e competenze specialistiche in strumenti concreti per la crescita delle imprese clienti.

Per il territorio si tratta di un risultato significativo anche sul piano economico e professionale, perché conferma la capacità di una realtà friulana di dialogare direttamente con i principali livelli operativi di Google. L’accesso a team dedicati, programmi riservati e modelli di sviluppo condivisi può infatti rafforzare la competitività delle aziende seguite dall’agenzia sui mercati nazionali e internazionali.

“La conferma di un modello”.

A sottolinearlo è anche Ivan Peressutti, manager di Web Industry con base professionale a Udine, che definisce questo passaggio come la conferma di un modello consulenziale costruito in oltre vent’anni di esperienza. “Entrare nel gruppo di vertice delle agenzie in Italia rappresenta la validazione di un modello di consulenza che va oltre la gestione delle campagne. Sedersi al tavolo con Google significa presidiare la frontiera tecnologica con la consapevolezza che deriva da oltre vent’anni di dati, esperienze e risultati, offrendo alle aziende non solo visibilità, ma un reale vantaggio competitivo”.

Un traguardo che proietta ancora di più il Friuli Venezia Giulia dentro le dinamiche più avanzate della trasformazione digitale.