Castagneti storici e nuovi eventi: la Pro Loco rilancia Valle di Soffumbergo

Specia confermato presidente: direttivo a maggioranza femminile per la Pro Loco Valle di Soffumbergo



Una squadra rinnovata, giovane e soprattutto al femminile guida la Pro Loco di Valle di Soffumbergo, il suggestivo borgo del Comune di Faedis noto come “Balcone del Friuli”. L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 2026-2030, con un 70% dei componenti che è composto da donne.



Alla presidenza, per il terzo mandato consecutivo, è stato confermato Gianfranco Specia. Una scelta nel segno della continuità, per consolidare i progetti avviati e accompagnare una nuova fase di rinnovamento per l’associazione.

Specia: “Creatività e concretezza per rendere il borgo più attrattivo”

“Sono onorato della fiducia rinnovata e particolarmente orgoglioso di questa nuova squadra – ha dichiarato Specia –. La presenza femminile così forte non è solo un dato numerico, ma una risorsa in termini di creatività e concretezza. Insieme ai soci fondatori, che custodiscono la memoria dell’associazione, e alle nuove energie, lavoreremo per rendere il nostro borgo sempre più attrattivo”.



Il nuovo direttivo è composto da nove membri. Accanto al presidente, la giovane vicepresidente Elisa Cromaz, 35 anni. Completano il Consiglio le consigliere Laura Martinuzzo, Giada Specia, Jessica Burin ed Elisabetta Zanin, insieme ai tre storici fondatori della Pro Loco: Maria Grazia Luvisoni, Oriana Donda e Giovanni Specia, già presidente dell’associazione.

Eventi 2026: torna “La Notte in Giallo” e la Festa delle Castagne

Il calendario 2026 è già definito nei suoi appuntamenti principali. Il 3 luglio è in programma “La Notte in Giallo”, evento dedicato alla valorizzazione della gastronomia del Friuli orientale. Non solo una cena, ma un percorso tra sapori locali e paesaggio, capace di unire promozione del territorio e convivialità.



A ottobre tornerà invece la storica Festa delle Castagne e del Miele di Castagno, inserita dall’Unpli tra le “Sagre di qualità d’Italia”, riconoscimento che certifica l’impegno organizzativo e la valorizzazione delle tradizioni locali.

Salvaguardia dei castagneti storici: identità e biodiversità

Accanto agli eventi tradizionali, tutti confermati, una delle priorità del quadriennio sarà la tutela ambientale. La Pro Loco è infatti impegnata nel recupero dei castagneti storici di Valle di Soffumbergo, simbolo identitario del territorio.



“Punteremo su nuovi eventi, ma anche sulla tutela del territorio – ha sottolineato il presidente –. La salvaguardia dei castagneti non è solo manutenzione del bosco, è un investimento sulla nostra identità”.



Il progetto è già partito con la piantumazione di castagni autoctoni grazie a un bando della Comunità Montana del Torre e Natisone e con la supervisione di Ersa. L’obiettivo è preservare la biodiversità attraverso lo studio dei genotipi originari e trasformare i boschi in spazi dedicati all’educazione ambientale e a un turismo attento e sostenibile.