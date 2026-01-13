Il Carnevale sotto le Stelle festeggia la sua decima edizione

Tutto pronto a Fiume Veneto per il Carnevale sotto le stelle.

Sabato 31 gennaio Fiume Veneto si accenderà di colori, musica e fantasia con la 10ª edizione del “Carnevale sotto le Stelle”, la suggestiva sfilata notturna di carri allegorici che animerà le vie del centro cittadino.



L’evento, organizzato dal Comune di Fiume Veneto in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio, la Pro Loco Fiume in Festa e numerose associazioni locali, vedrà la partecipazione di circa 15 carri allegorici, pronti a offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di atmosfera sotto il cielo stellato.

Il programma.

La manifestazione è pensata per coinvolgere persone di tutte le età: dalle 20:00 alle 23:30 le strade del centro saranno chiuse al traffico e si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, lungo un percorso di circa un chilometro. Il clima di festa prenderà avvio già nel pomeriggio con il tradizionale “Carnevale dei Ragazzi”, che proporrà laboratori creativi, animazioni e spettacoli dedicati ai più piccoli, nell’ambito di un programma curato dalla Parrocchia San Nicolò Vescovo e dal Comune di Fiume Veneto.

“Il Carnevale sotto le Stelle non è solo una manifestazione, ma un momento in cui la nostra comunità si ritrova e si riconosce – dichiara il Sindaco Jessica Canton –. Vedere famiglie, bambini, giovani e anziani condividere le stesse emozioni lungo le vie del centro è il segno più bello di quanto questo evento sia diventato parte della nostra identità. Raggiungere la decima edizione è motivo di grande orgoglio e testimonia il valore di un lavoro corale costruito negli anni con passione, collaborazione e spirito di volontariato”.

“Questo Carnevale – prosegue il Sindaco – rappresenta anche un’occasione per valorizzare Fiume Veneto come luogo di incontro, accoglienza e partecipazione. Desidero ringraziare di cuore tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che, con il loro impegno, contribuiscono a rendere possibile una serata capace di regalare sorrisi, leggerezza e momenti di autentica condivisione”.

Il successo di pubblico delle edizioni precedenti, proveniente anche dal vicino Veneto, evidenzia il valore culturale e aggregativo del Carnevale sotto le Stelle, ormai riconosciuto come una delle principali sfilate notturne, premiato con il patrocinato dalla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.



L’edizione di quest’anno sarà trasmessa anche in diretta TV, permettendo a chi non potrà essere presente di vivere la magia della sfilata in tempo reale. Un appuntamento imperdibile, capace di unire generazioni diverse e regalare emozioni, divertimento e magia… sotto le stelle.



