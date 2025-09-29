Friuli in festa: una giovane mamma sbanca la Ruota della Fortuna e vince 214mila euro

Veronica Succo ha vinto più di 200mila euro alla Ruota della Fortuna.

La Dea Bendata (ma non solo) ha fatto tappa nelle Valli del Natisone, regalando un momento di gioia e orgoglio all’intera comunità friulana. La protagonista è Veronica Succo, giovane mamma e operaia di Ponteacco, che ha conquistato la cifra straordinaria di 214mila euro a “La ruota della fortuna”, il popolare gioco condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Si tratta di una delle somme più alte mai vinte nella storia del programma, un trionfo che ha fatto esultare molti friulani.

Il successo di Veronica è andato in onda domenica 28 settembre (registrata), ma il segreto del trionfo è stato custodito gelosamente fino all’ultimo. Veronica e il compagno, Gianmarco, hanno voluto mantenere il riserbo per assicurare la sorpresa ai concittadini. La comunità di Ponteacco ha così potuto vivere l’emozione in diretta, seguendo la puntata tutti insieme nel Centro di aggregazione del paese, esplodendo in festa alla proclamazione della vittoria.

Veronica, 32 anni, lavora come operaia specializzata in un settore d’élite: la sua azienda realizza sistemi di misurazione laser, utilizzati in campi cruciali, dalla medicina all’aerospazio (con dispositivi inviati persino alla Stazione Spaziale Internazionale e al CERN di Ginevra). Oltre al suo lavoro hi-tech, Veronica coltiva la passione per l’arte con il nome d’arte “Veronica Van Saften,” dedicandosi alla fluid art e tenendo corsi online.

L’applauso di Gerry Scotti

In studio, la sua prontezza e bravura le hanno permesso di sbaragliare gli avversari, superando la campionessa in carica e centrando in pieno tutte le frasi decisive fino ad aprire la busta vincente. L’impresa ha commosso perfino Gerry Scotti. “Sono felice che sia capitato a una giovane operaia: se lo merita davvero“, ha dichiarato il conduttore al termine della puntata.