Momenti di paura sulle piste di Nevelandia a Sappada: a Capodanno una bambina di 7 anni è caduta dallo slittino.

Momenti di paura nel giorno di Capodanno sulle piste di Nevelandia a Sappada, dove una bambina di 7 anni è rimasta coinvolta in un incidente mentre era sullo slittino. L’episodio si è verificato all’interno del parco giochi sulla neve, molto frequentato in quel momento.

La piccola è scivolata improvvisamente dallo slittino, riportando un violento colpo alla schiena. Vista la dinamica dell’accaduto, è stato richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunto l’elisoccorso del 118, che ha provveduto al trasferimento della bambina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso.

Gli esami radiologici hanno fortunatamente escluso lesioni alla colonna vertebrale. Per la bambina si sarebbe trattato solo di una forte contusione.