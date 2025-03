Taglio del nastro per il nuovo campo da calcio di Fiumicello

Inaugurato il nuovo campo da calcio di Fiumicello Villa Vicentina.

Una giornata di festa e sport a Fiumicello Villa Vicentina per l’inaugurazione del nuovo campo da calcio in sintetico. Numerosa la presenza di cittadini, appassionati di calcio e autorità per un intervento che il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, presente alla cerimonia insieme al consigliere regionale Massimiliano Pozzo, ha definito “prezioso per la comunità e il futuro dello sport locale”.

Un investimento complessivo di 750mila euro, di cui 450mila provenienti da fondi regionali, permetterà la realizzazione di una nuova struttura a beneficio di oltre 500 atleti. A sottolinearlo è stato il presidente dell’Asd Fiumicello 2004, Flavio Puntin, che ha ringraziato tutti i volontari per il grande lavoro.

Per il massimo esponente dell’Assemblea legislativa regionale “questo nuovo impianto rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che la Regione riserva allo sport e alle realtà territoriali. Investire in strutture moderne significa offrire ai giovani e a tutti gli appassionati uno spazio adeguato dove poter coltivare la passione per il calcio, promuovendo al contempo valori fondamentali come il rispetto, il gioco di squadra e la socialità. Lo sport è un pilastro essenziale per la crescita delle nostre comunità, e questa struttura sarà un punto di riferimento per il territorio”.

Il nuovo campo da calcio in erba sintetica durante l’inaugurazione

Bordin ha poi ringraziato l’amministrazione comunale, le associazioni sportive e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: “Questa inaugurazione è il risultato di un grande lavoro di squadra tra istituzioni e realtà associative locali. Sono certo che il campo sarà vissuto con entusiasmo e continuerà ad essere un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale della comunità”.

All’evento sono intervenuti anche Ermes Canciani, presidente del Comitato regionale Figc Lnd, Tiziano Portelli, in rappresentanza della Cassa Rurale Fvg, e il sindaco Alessandro Dijust, che ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa. “Un’opera frutto di un vero gioco di squadra, pensata per il servizio delle scuole e destinata non solo ai più piccoli, ma anche agli amatori”, ha ribadito il primo cittadino.