Un campione in cattedra: l’arciere paralimpico Paolo Tonon incontra gli studenti

L’incontro con gli studenti di Fontanafredda.

Si è concluso con grande partecipazione l’incontro del progetto “Un Campione in Cattedra” alla scuola secondaria di primo grado “Italo Svevo” di Fontanafredda: protagonista Paolo Tonon, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, che ha dialogato con le classi terze rispondendo a numerose domande.



L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con l’IC “Rita Levi Montalcini”, rientra nel percorso di educazione civica e cittadinanza attiva avviato dal Comune.

L’intervento di Tonon ha offerto ai ragazzi uno sguardo autentico sull’impegno quotidiano richiesto dallo sport di alto livello, sul sacrificio necessario per crescere dopo le difficoltà – compreso l’incidente stradale che ha segnato il suo percorso – e sulla determinazione come abitudine che si costruisce nel tempo. Al centro anche il ruolo dello sport come strumento di inclusione, capace di unire storie diverse e di trasformare un limite in sfida condivisa.

Il format dell’incontro, centrato sul dialogo e sulla testimonianza diretta, ha permesso agli studenti di confrontarsi con temi che vanno oltre il risultato agonistico: rispetto, responsabilità personale e lavoro di squadra, competenze utili nella vita di tutti i giorni e coerenti con gli obiettivi educativi della scuola e dell’Amministrazione. Con iniziative come “Un Campione in Cattedra” il Comune conferma l’impegno a portare nelle aule esperienze reali che aiutino i giovani a riconoscere nella pratica sportiva una vera scuola di vita.