Furto in azienda, rubato rame per oltre 50mila euro e fabbrica paralizzata

Il furto di rame alla Imat di Fontanafredda.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un furto ben organizzato ha messo fuori uso l’azienda Imat di Fontanafredda, parte del gruppo Marcegaglia, specializzata nella produzione di componenti in rame per il settore della refrigerazione e degli elettrodomestici. I ladri si sono introdotti nel sito industriale di via Zorutti, nella zona Forcate, forzando cancelli e portoni laterali.

Il bottino, composto principalmente da rame e cavi elettrici, potrebbe superare i 50mila euro. A farne le spese è stata l’intera linea produttiva, rimasta paralizzata per l’intera giornata di giovedì. L’improvvisa mancanza di corrente elettrica ha infatti bloccato sia i macchinari che i sistemi informatici, rendendo impossibile proseguire con l’attività. Anche l’impianto di videosorveglianza è stato messo fuori uso: le telecamere sono state divelte e gettate a terra lungo la recinzione.

I primi ad accorgersi dell’effrazione sono stati gli addetti alla vigilanza privata notturna, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Le indagini sono già in corso per risalire agli autori del furto, che non si sono limitati a rubare ma hanno anche causato ingenti danni agli impianti elettrici.