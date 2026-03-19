Dopo i lavori riapre il Conad City: nuovi reparti e più servizi per i clienti

Riapre il Conad City di Vigonovo di Fontanafredda.

Ha riaperto giovedì 19 marzo, completamente rinnovato, il Conad City di Vigonovo di Fontanafredda, protagonista di un intervento di ristrutturazione che ha portato importanti novità per clienti e lavoratori.



L’intervento ha interessato diversi reparti chiave del punto vendita, con l’introduzione di un nuovo banco dedicato alla gastronomia calda, pensato per ampliare l’offerta pronta e veloce. Aggiornamenti significativi anche per il reparto salumi e formaggi, la panetteria – che ora combina servizio assistito e prodotti preincartati – e la macelleria, trasformata in modalità completamente self service.

Comprensibilmente soddisfatti Grazia Beduz e gli altri soci Conad della Albe sas, la società che gestisce il punto vendita. L’esercizio commerciale fa parte della rete della cooperativa di dettaglianti Commercianti Indipendenti Associati – Conad. All’interno sono occupate 12 persone.

Un’offerta completa per la spesa quotidiana

Distribuito su una superficie di circa 400 metri quadrati, il supermercato propone un assortimento pensato per coprire tutte le esigenze quotidiane. Oltre ai reparti rinnovati, i clienti possono trovare ortofrutta, surgelati, una selezione di vini, drogheria alimentare, pesce confezionato e prodotti dedicati alla cura della casa, della persona e degli animali domestici.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai prodotti del territorio, con uno spazio dedicato al progetto “SìAmo Friuli Venezia Giulia”, che valorizza le filiere corte e sostiene le produzioni locali, contribuendo al tempo stesso alla tutela dell’ambiente e dell’economia regionale.

Servizi e orari

Il Conad City di Vigonovo mette a disposizione dei clienti un parcheggio gratuito e diverse modalità di pagamento, tra cui la Carta Insieme Più Conad Card e la Prepagata Conad. Gli orari di apertura prevedono l’accesso dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30, mentre la domenica il supermercato sarà aperto dalle 9 alle 13.