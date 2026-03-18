Meteo FVG, allerta Bora: raffiche a 110 km/h a Trieste e vento forte in pianura

Un peggioramento delle condizioni meteo sta interessando il Friuli Venezia Giulia a causa di una depressione in movimento dai Balcani verso il Tirreno. Questa configurazione sta richiamando forti correnti orientali che, nelle prossime ore, porteranno un sensibile rinforzo della ventilazione su tutta la regione, con picchi di tempesta sulla costa triestina.

La situazione attuale: picchi di 90 km/h in quota

Nella notte la Bora ha soffiato con intensità moderata sulla costa, raggiungendo i 60 km/h a Trieste. Situazione più critica in quota, dove le raffiche hanno già superato i 90 km/h presso il rifugio Marinelli, in Carnia, toccando gli 89 km/h sul monte Rest e gli 80 km/h sul Monte Prat (Prealpi Carniche).

Evoluzione: Bora oltre i 100 km/h

Secondo le previsioni diramate dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, nelle prossime ore è attesa una decisa intensificazione: a Trieste le raffiche di Bora potrebbero superare i 100-110 km/h. Sulla costa occidentale e Bassa pianura sono previsti venti forti con raffiche tra i 60 e i 70 km/h. Nelle zone montane e pedemontane, in quota, continueranno a soffiare forti venti da nord-est. Valicando le Prealpi, il vento potrebbe generare raffiche improvvise e forti anche sui versanti meridionali e nelle zone di pianura adiacenti.