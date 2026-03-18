Piancavallo, a fuoco la canna fumaria di una casa: danneggiato il tetto

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, 17 marzo, per l’incendio della canna fumaria di una casa singola composta da due unità abitative a Piancavallo. L’allarme è scattato intorno alle ore 20.00. Sul posto sono operate un’autopompa e un’autoscala della sede centrale di Pordenone, con il supporto di un’ulteriore autopompa e un’autobotte giunte dal distaccamento di Maniago. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già intaccato parte della copertura in legno e lamiera dello stabile.

I danni e la messa in sicurezza

L’azione dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo, limitando i danni a circa 20 metri quadrati di tetto ed evitando che il fuoco si estendesse all’intera struttura. Terminate le operazioni di spegnimento, i tecnici hanno effettuato un controllo accurato con la termocamera per escludere focolai latenti nelle zone adiacenti.

Successivamente è stata eseguita una verifica strumentale all’interno degli alloggi per monitorare l’eventuale presenza di gas della combustione. L’incendio non ha coinvolto persone e lo stabile è stato messo in sicurezza in tarda serata.