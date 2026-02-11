Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 12 febbraio

11 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.


La giornata di giovedì 12 febbraio si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili sul Friuli Venezia Giulia, con un avvio all’insegna del maltempo e un’evoluzione più favorevole nel corso delle ore pomeridiane.

Al mattino il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o coperto su tutta la regione, con precipitazioni diffuse generalmente deboli. Non si escludono tuttavia piogge localmente moderate nelle aree dell’Isontino e del Carso, più esposte alle correnti umide. La neve cadrà solo alle quote più elevate, con limite compreso tra i 1100 e i 1300 metri.

Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con le prime schiarite in arrivo da ovest e una progressiva attenuazione dei fenomeni. In serata e nelle ore notturne, il parziale rasserenamento e l’aumento dell’umidità nei bassi strati potranno favorire la formazione di foschie o locali banchi di nebbia, in particolare sulla pianura.

Le temperature.

Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo. In pianura le minime oscilleranno tra i 6 e gli 8 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 12–14 gradi. Sulla costa i valori saranno compresi tra 8 e 10 gradi al mattino e tra 11 e 13 gradi nelle ore più calde. In quota si registreranno circa 5 gradi a 1000 metri e intorno allo zero a 2000 metri.

