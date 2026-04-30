Aperte le iscrizioni per FVG Bike Trail: quattro percorsi per scoprire il Friuli in bici

Aperte le iscrizioni all’edizione 2026 di FVG Bike Trail, l’evento cicloturistico che dal 3 al 6 settembre porterà appassionati da tutto il mondo alla scoperta delle bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione conferma la propria identità self-supported e non competitiva, introducendo al tempo stesso una novità importante: per la prima volta entrano nel programma anche due percorsi interamente road, che si affiancano ai tracciati gravel, ampliando le modalità di partecipazione.

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno registrato 475 e 592 iscritti rispettivamente, FVG Bike Trail ha ottenuto anche riconoscimenti nel mondo della comunicazione: nel 2026 l’argento a “The PRize”, nella categoria dedicata alla valorizzazione di territori e patrimoni culturali locali, oltre al bronzo ricevuto nel 2025 al premio nazionale “L’Italia che comunica l’Italia”.

Quattro nuovi percorsi tra memoria e territorio

L’edizione 2026 si inserisce in un contesto particolarmente significativo: ricorre infatti il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976, un evento che ha segnato profondamente il territorio e le comunità locali. I percorsi attraversano alcune delle aree simbolo di questa storia, come Gemona, Venzone e l’intera area collinare friulana, tra le più colpite dal sisma e oggi esempi riconosciuti di ricostruzione e rinascita.

Nel comparto gravel, Unlimited è il percorso più lungo con circa 400 km e 6.400 D+, e si sviluppa verso l’area occidentale del Friuli Venezia Giulia, tra la pedemontana pordenonese, il Cansiglio, i Magredi e il rientro lungo il Tagliamento fino a San Daniele del Friuli. Unconventional propone invece una versione più compatta, circa 200 km e 2.500 D+, che riprende lo stesso territorio in forma ridotta.

Per la prima volta si pedalerà anche su asfalto

La principale novità del 2026 è l’introduzione dei percorsi road, che reinterpretano lo stesso disegno su asfalto. Unlimited Road, circa 400 km e quasi 7.000 D+, segue strade secondarie a basso traffico attraversando Montemaggiore, Villanova delle Grotte, la Val d’Arzino e il Passo Rest, con rientro attraverso Maniago, Spilimbergo e San Daniele del Friuli. Unconventional Road, di circa 270 km e 3.400 D+, mantiene lo stesso carattere ma in una dimensione più contenuta, toccando Tarcento, il Lago di Cavazzo, Clauzetto e il Lago di Redona, prima di rientrare lungo il Tagliamento.

“Con l’introduzione dei percorsi road vogliamo aprire FVG Bike Trail a una comunità ancora più ampia,” commenta Giacomo Miranda, ideatore e organizzatore dell’evento. “È un modo per includere nuovi ciclisti, offrendo un’esperienza diversa ma coerente con lo spirito originale: autonomia, libertà e scoperta del territorio.”

La maglia dell’evento

Fin dalla prima edizione dell’evento, la maglia di FVG Bike Trail propone ogni anno una collaborazione con artisti legati al territorio del Friuli Venezia Giulia. Per il 2026, si tratta della Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione riconosciuta a livello internazionale e simbolo di una tradizione capace di evolversi nel tempo. L’opera “Frammenti d’insieme”, ideato e realizzato da Cristina De Leoni, maestra mosaicista e docente della Scuola, interpreta il Friuli Venezia Giulia come un mosaico in continuo movimento, dove paesaggi, luci e colori si scompongono e si ricompongono in un racconto dinamico.



Questa visione prende forma nella Supergiara Jersey realizzata in collaborazione con Sportful, proposta insieme ad una novità assoluta: il body tecnico G-SUIT. Due capi in edizione limitata che vanno oltre il concetto di abbigliamento tecnico per diventare parte integrante dell’esperienza. Indossarli significa portare con sé un frammento del territorio, trasformando ogni ciclista in parte attiva di un mosaico umano e paesaggistico.

Come partecipare

FVG Bike Trail 2026 prenderà ufficialmente il via giovedì 3 settembre da Udine. I partecipanti avranno a disposizione più giorni per completare i diversi tracciati, in un’avventura self-supported che unisce sport, natura e scoperta del territorio. Le iscrizioni sono aperte sul sito dell’evento.