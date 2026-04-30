A Gemona l’annullo filatelico per i 50 anni del terremoto del Friuli

Poste Italiane celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli con un annullo filatelico speciale a Gemona del Friuli, uno dei luoghi simbolo della tragedia del 6 maggio 1976 e della successiva ricostruzione. L’iniziativa si inserisce nel programma delle commemorazioni dedicate a una data che ha segnato profondamente la storia della regione.

In occasione dell’anniversario, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale recante la dicitura “Mostra Filatelica dedicata al Cinquantenario del terremoto in Friuli”. L’annullo sarà disponibile mercoledì 6 maggio, dalle 10 alle 15, nello spazio allestito nella sede del Circolo Filatelico Numismatico Gemonese, in via XX Settembre, a Gemona del Friuli.

Durante la giornata, gli appassionati di filatelia e i cittadini interessati potranno far timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate direttamente nella sede del Circolo. Un gesto simbolico che unisce memoria storica e tradizione filatelica, trasformando lettere e cartoline in testimonianze legate al ricordo del sisma e alla rinascita del Friuli.

Per eventuali commissioni filateliche sarà possibile rivolgersi allo Sportello filatelico dell’Ufficio postale di Gemona del Friuli, in via Caneva. Ulteriori informazioni sugli annulli e sul mondo della filatelia sono disponibili sul sito di Poste Italiane dedicato alla filatelia.