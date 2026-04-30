Lavori sull’autostrada A28, chiude 5 giorni lo svincolo di Cimpello

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di ripavimentazione sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Il nuovo intervento interesserà l’autostrada A28, nel tratto compreso tra Pordenone Interporto e Azzano X, in direzione Portogruaro, tra le chilometriche 16+400 e 19+320.



Il cantiere sarà attivo dalle 20 di lunedì 4 fino alle 24 di sabato 9. Durante questo periodo verrà istituito uno scambio di carreggiata, con doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Conegliano. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Cimpello, sia in entrata per i veicoli diretti verso Portogruaro, sia in uscita per chi proviene da Conegliano.

I percorsi alternativi

Considerata la durata dell’intervento e l’impatto sulla viabilità dell’area pordenonese, Autostrade Alto Adriatico ha previsto un potenziamento della segnaletica per informare gli automobilisti e indirizzarli verso i percorsi alternativi.

Per chi arriva da Conegliano e percorre la A28, il consiglio è di uscire allo svincolo di Pordenone Interporto. Da qui sarà attivato un percorso alternativo a partire dalla rotatoria a nord dello svincolo: gli automobilisti saranno indirizzati lungo via Circonvallazione Sud e successivamente deviati sulla strada statale 13.

Ulteriore cartellonistica sarà posizionata anche per chi dovrà entrare in A28 in direzione Portogruaro e troverà chiusa la rampa dello svincolo di Cimpello. In questo caso, gli utenti saranno guidati dalla segnaletica gialla verso gli itinerari alternativi.