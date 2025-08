l’intesa tra Autostrade Alto Adriatico e Trieste Airport prevede un miglior scambio di informazioni sul traffico veicolare.

Informare sempre di più pendolari, famiglie e turisti che percorrono la rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico e sono diretti o provengono da Trieste Airport, attraverso i nuovi canali digitali, i pannelli a messaggio variabile, i totem informativi e video. È l’obiettivo che si sono posti i due attori della logistica del Friuli Venezia Giulia che, da una prima collaborazione iniziata a inizio giugno e con un primo risultato già raggiunto in tempi celeri, – l’aggiunta di una porta al casello di Redipuglia, funzionante a partire da metà luglio -, oggi, martedì 5 agosto, hanno firmato l’accordo per la gestione integrata dei transiti.

L’intesa nasce dai volumi di crescita sia del traffico in autostrada (oltre 52 milioni di veicoli sulla rete di Autostrade Alto Adriatico nel 2024 e in ulteriore aumento del 3% nei primi sette mesi di quest’anno) sia allo scalo di Ronchi dei Legionari con il record di 1 milione 319 mila passeggeri raggiunto nel 2024 e un ulteriore incremento del 33% nel primo semestre rispetto ad analogo periodo dello anno.



Da qui la necessità di collaborare e quindi realizzare progetti, anche a carattere sperimentale – integrando i sistemi digitali di gestione delle informazioni già in uso alle due realtà -, volti a garantire un più ordinato, sicuro e agevole flusso sia in entrata sia in uscita delle aree aeroportuali dell’Aeroporto Fvg, in modo da avere un effetto positivo sui flussi di traffico crescenti lungo la A4, in particolare alla stazione di Redipuglia, sia sulle aree di servizio autostradali poste in prossimità dell’aeroporto di Trieste.

L’accordo.

In particolare – in base all’accordo – Trieste Airport si impegnerà a fornire ad Autostrade Alto Adriatico il calendario dei voli in arrivo e in partenza e gli orari con le eventuali variazioni, in modo tale da prevedere i flussi veicolari sull’autostrada; flussi che verranno resi disponibili poi tramite app, siti internet e social agli stessi utenti in transito.



Per una migliore informazione verranno, inoltre, installati all’interno dello scalo aeroportuale totem informativi che forniscano notizie del traffico in tempo reale e, dall’altro verranno individuati, all’interno di corner tematici nelle aree di servizio della Concessionaria, appositi spazi espositivi a disposizione dell’Aeroporto per video e informative che diano indicazione sui voli.



Dal punto di vista infrastrutturale, al termine della stagione estiva si darà il via alla progettazione e quindi al cantiere per ampliare il casello a cinque piste in uscita e a due in entrata.

Le dichiarazioni.

“L’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia è un nostro naturale interlocutore. Da qui la necessità di mettere in rete i più importanti attori della logistica per riuscire a dare risposte a lavoratori, famiglie, turisti e pendolari che ogni giorno attraversano la nostra autostrada”, afferma il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda, nell’occasione, anche l’accordo firmato recentemente dalla Concessionaria con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. “La collaborazione tra i principali operatori della logistica – aggiunge Monaco -, è fondamentale per sostenere la crescita del territorio e renderlo sempre più attrattivo per gli investimenti”.

Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport: “questa collaborazione testimonia come gli attori del trasporto regionale diano una concreta risposta alla forte crescita del traffico passeggeri dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia e dei movimenti autostradali sul territorio. Il potenziamento delle infrastrutture di rete per raggiungere l’aeroporto e spostarsi in Regione è essenziale per rendere il servizio di trasporto e mobilità in linea con le esigenze dei viaggiatori.”