Ferita durante l’escursione: 30enne soccorsa a Forca de Lis Sieris

La donna è stata portata all’ospedale di Tolmezzo.

Momenti di apprensione oggi sulle Alpi Giulie, nel gruppo del Montasio, per una trentenne di nazionalità croata rimasta ferita durante un’escursione.

L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) ha ricevuto la segnalazione di una donna in difficoltà a quota 2.270 metri, in località Forca de Lis Sieris. L’escursionista, che si trovava in compagnia di alcuni familiari, si era procurata una forte distorsione a un arto inferiore, impedendole di proseguire la discesa in autonomia.

La Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e un tecnico di elisoccorso della stazione è stato imbarcato a bordo del velivolo per essere sbarcato in quota in hovering. Una volta raggiunta, la donna è stata stabilizzata e caricata a bordo del velivolo, quindi trasportata all’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle 13 e 45.