Italia-Israele allo stadio Friuli, in vendita i biglietti: ecco i prezzi

In vendita i biglietti per Italia-Israele.

Sono in vendita i biglietti per Italia-Israele, terzo match casalingo per la Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, in programma martedì 14 ottobre (ore 20.45) allo stadio Friuli di Udine. Una gara, quella tra gli Azzurri e Israele, che si giocherà esattamente un anno dopo il 4-1 di Nations League firmato dalla doppietta di Di Lorenzo e dai gol di Retegui e Frattesi.

Dopo la partita di lunedì 9 giugno vinta contro la Moldova e quella in programma venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, la squadra ora guidata da Gennaro Gattuso giocherà a Udine per l’undicesima volta nella sua storia: nei precedenti 10 incontri, il bilancio è di 8 vittorie e 2 pareggi (21 gol fatti e 3 subiti).

I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

I prezzi dei biglietti.

– TRIBUNA CENTRALE: 50 EURO

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO OVER 65: 45 EURO

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVOAZZURRO: 40 EURO

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO UNDER 18: 40 EURO



– TRIBUNA LATERALE: 30 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO OVER 65: 25 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 18: 20 EURO

– TRIBUNA LATERALE PROMO FAMIGLIA ADULTO: 20 EURO

– TRIBUNA LATERALE PROMO FAMIGLIA UNDER 18: 14 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVOAZZURRO: 24 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 12: 5 EURO



– DISTINTI: 35 EURO

– DISTINTI RIDOTTO OVER 65: 30 EURO

– DISTINTI RIDOTTO VIVOAZZURRO: 25 EURO

– DISTINTI RIDOTTO UNDER 18: 25 EURO



– CURVE: 14 EURO

– CURVE RIDOTTO UNDER 18: 10 EURO

– CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI: 10 EURO



INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati alle bambine e ai bambini nati dopo il 14 ottobre 2013, mentre i biglietti ridotti Under 18 sono riservati alle ragazze e ai ragazzi nati dopo il 14 ottobre 2007. I tagliandi Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 14 ottobre 1960. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Tribuna Laterale Promo Famiglia adulto e Under 18 sono riservati a un gruppo familiare di minimo 3 persone di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni (nati dopo il 14 ottobre 2007). I biglietti di Curva ridotto universitari sono riservati agli studenti universitari, iscritti all’anno accademico in corso, acquistabili solo presso i punti vendita Vivaticket, dietro presentazione del tesserino universitario.



PERSONE CON DISABILITÀ. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre (entro le ore 18) fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/ a condizione di essersi registrati allo stesso link entro venerdì 3 ottobre.