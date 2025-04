Polizia e carabinieri controllano i dj set nelle baite sullo Zoncolan

I controlli alle feste organizzate dalle baite sullo Zoncolan.

Una domenica di festa e musica sulle piste, ma anche di controlli: il 30 marzo 2025, la Polizia di Stato e i Carabinieri di Udine hanno effettuato una serie di verifiche nelle baite dello Zoncolan, in occasione di una delle ultime giornate della stagione sciistica.

Gli agenti della Questura di Udine, del Commissariato di Tolmezzo, della Polizia Stradale e del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri hanno ispezionato due noti esercizi della località, entrambi protagonisti della giornata con DJ Set pensati per accompagnare sciatori e turisti dal tramonto fino al momento di riporre gli sci. In una delle baite si è registrata la presenza di oltre 150 persone, mentre nell’altra erano presenti circa 50 clienti. I controlli non hanno evidenziato violazioni amministrative, permettendo così agli avventori di continuare a godersi la serata in tranquillità.

Ma l’attenzione delle forze dell’ordine non si è fermata alle baite: il dispositivo di sicurezza ha poi spostato il focus sulla viabilità di rientro, con verifiche mirate alla prevenzione degli incidenti. Gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri hanno sottoposto a controllo le condizioni psico-fisiche dei conducenti, senza rilevare alcuna irregolarità in termini di guida in stato di ebbrezza.

Il dato emerso dai controlli è che molti veicoli erano condotti da persone diverse dai loro proprietari, segno che chi aveva alzato un po’ troppo il gomito ha saggiamente preferito affidare il volante ad amici più sobri. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 52 veicoli e 91 persone. Le sanzioni amministrative contestate sono state soltanto tre, relative a infrazioni minori del codice della strada (una per guida senza patente al seguito e due per mancato uso delle cinture di sicurezza).

Il bilancio dell’operazione è stato più che positivo: prevenzione efficace e nessuna criticità rilevante. Alla luce di questi risultati, le forze dell’ordine hanno già annunciato che continueranno a effettuare controlli analoghi nei prossimi eventi sulle piste e lungo le strade di rientro dalle montagne friulana.