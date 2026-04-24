Torna il Bicibus da Udine a Grado: ecco orari e fermate

Con l’arrivo della primavera, il Friuli Venezia Giulia si prepara a riaccogliere uno dei servizi più apprezzati da sportivi e famiglie: sabato 25 aprile 2026 torna il Bicibus sulla direttrice che collega Udine e Grado. Il servizio rappresenta ormai un punto di riferimento per chi desidera esplorare il territorio in modo sostenibile, unendo la praticità del trasporto pubblico alla libertà delle due ruote.

Un itinerario tra storia e natura

Il percorso del Bicibus non è un semplice trasferimento, ma un vero e proprio viaggio attraverso le eccellenze della regione. Partendo da Udine, il mezzo attraversa la pianura friulana toccando la città stellata di Palmanova, capolavoro di ingegneria militare e patrimonio UNESCO. Il tragitto prosegue poi verso la millenaria Aquileia, centro nevralgico della storia romana e cristiana, per terminare infine a Grado, dove il mare e le spiagge offrono il meritato relax dopo le pedalate lungo i sentieri locali o lo Ciclovia Alpe Adria.

Calendario e modalità di accesso

La stagione 2026 si estenderà fino al 13 settembre, coprendo l’intero periodo estivo con modalità differenti. Durante i mesi di maggio, giugno e settembre, le corse saranno attive ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, fatta eccezione per la giornata del primo maggio. Nei mesi di luglio e agosto, per rispondere alla maggiore affluenza turistica, il collegamento sarà garantito quotidianamente. I biglietti sono disponibili presso le rivendite autorizzate TPL FVG, sul sito ufficiale e attraverso le applicazioni digitali dedicate.

Logistica per le due ruote

Il Bicibus, dotato di pratico carrello portabici, consente di viaggiare comodamente con la propria bicicletta al seguito, offrendo una soluzione ideale per esplorare il territorio in modo flessibile e sostenibile.

Sul Bicibus, il trasporto della bicicletta è incluso nel prezzo del biglietto di corsa semplice, acquistabile presso le biglietterie e i punti vendita autorizzati TPL FVG, sul sito internet e tramite le App TPL FVG e Glimble FVG. Sono previste due coppie di corse al giorno, con partenze da Udine programmate alle ore 08:30 e alle 12:40 (arrivo a Grado alle 09:30 e 13:40), mentre i rientri da Grado sono fissati per le 10:30 e le 15:00 (arrivo a Udine alle 11:30 e 16:00), garantendo così una flessibilità ideale per escursioni di mezza giornata o dell’intero weekend.

Il Bicibus conferma la vocazione bike-friendly del Friuli Venezia Giulia, una terra che continua a investire nel turismo lento e nella valorizzazione dei suoi borghi. Grazie alle fermate strategiche posizionate presso le autostazioni di Udine e Grado, in viale della Stazione a Palmanova e al bus terminal di Aquileia, il servizio riesce a intercettare una vasta utenza, promuovendo un modello di mobilità che rispetta l’ambiente e valorizza il paesaggio agricolo e costiero della regione.