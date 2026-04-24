A Illegio la Casa delle Esposizioni ospiterà la mostra “Il Dialogo”

Il piccolo borgo di Illegio si prepara ancora una volta a diventare capitale dell’arte internazionale. Dall’11 giugno all’8 novembre 2026 la Casa delle Esposizioni ospiterà “Il Dialogo”, la nuova grande mostra curata da Don Alessio Geretti, pronta a portare in Carnia capolavori che attraversano oltre duemila anni di storia.

Un viaggio nell’arte tra epoche e capolavori

Saranno cinquanta le opere protagoniste dell’esposizione, selezionate per raccontare un percorso che parte dal V secolo avanti Cristo – con un prezioso vaso greco a figure rosse – fino ad arrivare alla metà del Novecento. Un itinerario che promette di sorprendere per qualità e prestigio, grazie alla presenza di grandi maestri della storia dell’arte.

Tra i nomi annunciati spiccano Caravaggio, presente con due opere, Giovanni Francesco Barbieri, Giambattista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Fattori e Giuseppe De Nittis.

Accanto ai maestri italiani, la mostra offrirà uno sguardo internazionale con opere di Pablo Picasso e Marc Chagall, in un dialogo artistico che attraversa stili, epoche e sensibilità diverse. Non mancheranno anche opere provenienti da collezioni private finora inaccessibili al pubblico, ben 14, che renderà l’evento ancora più esclusivo.

Il tema: il dialogo tra arte, uomini e culture

Il filo conduttore della mostra è il dialogo, inteso come valore universale e quanto mai attuale. L’esposizione si propone di indagare il significato profondo del confronto tra individui, culture e popoli, ma anche le difficoltà e le derive che questo processo può incontrare.

Un tema che affonda le radici nella storia del pensiero occidentale, dai dialoghi filosofici dell’antica Grecia fino alla nascita delle moderne democrazie, e che oggi torna centrale in un contesto globale segnato da tensioni e crisi. La mostra vuole così offrire non solo un’esperienza estetica, ma anche una riflessione etica e spirituale.

Illegio, un “miracolo” culturale che si rinnova

Ancora una volta Illegio conferma la propria vocazione culturale, capace di trasformare un piccolo paese della Carnia in un punto di riferimento internazionale per l’arte. Dal 2004 a oggi, il borgo ha ospitato oltre 1.500 opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, attirando più di 750mila visitatori.

Con “Il Dialogo”, Illegio celebra il suo 22° anno di grandi mostre, rinnovando un progetto che unisce bellezza, riflessione e apertura al mondo. Un appuntamento destinato a richiamare appassionati e curiosi, offrendo un’esperienza capace di parlare alla mente e al cuore.