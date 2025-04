I supermecati che saranno aperti a Pasquetta in Friuli

I supermercati aperti a Pasquetta in Friuli.

Chi può, cerca di organizzarsi e fare la spesa prima, ma per chi non c’è riuscito (o ha dimenticato qualcosa di fondamentale), niente paura: se oggi, Pasqua, la scelta è poca e quasi tutti i negozi hanno abbassato le serrande, ci sono diversi supermercati in Friuli che resteranno invece aperti a Pasquetta.

Al Città Fiera, ad esempio, i negozi domani sono aperti dalle 9.30 alle 20 (anche se è consigliabile fare una chiamata per il rischio di eventuali modifiche di orari) e il supermercato Aldi è aperto anche oggi, giorno di Pasqua.

I negozi del Terminal Nord sono chiusi oggi (a parte l’area food), ma domani saranno regolarmente accessibili. L’Iper Tosano di Pradamano, per il Lunedì di Pasquetta, osserverà l’orario festivo dalle 8 alle 20. Visotto invece sarà chiuso anche domani.

In generale, domani saranno aperti i supermercati delle seguenti catene (ma è sempre meglio controllare perché i punti vendita potrebbero seguire orari ridotti):

Aldi;

Bennet;

Carrefour;

Conad;

Despar;

Esselunga;

Il Gigante;

Iper;

Lidl;

MD;

Pam Panorama;