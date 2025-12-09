Contributi sulle assicurazioni per i danni del maltempo: al via il nuovo bando

Parte oggi il nuovo bando per i Contributi sulle assicurazioni delle case per i danni del maltempo.

È stato pubblicato oggi il nuovo bando regionale che punta a rafforzare la protezione delle abitazioni in Friuli Venezia Giulia, grazie a un’importante misura di sostegno economico: l’abbattimento del premio assicurativo contro gli eventi atmosferici. Una risposta concreta a un’esigenza sempre più pressante, in un contesto climatico dove fenomeni meteo estremi sono ormai ricorrenti.

“Le conseguenze del cambiamento climatico, ovvero l’aumento degli eventi meteorologici avversi e delle calamità naturali, espongono a rischi crescenti il patrimonio immobiliare delle famiglie, in molti casi frutto di anni di impegno e sacrifici – spiega l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari – . Per questo motivo la Regione conferma una misura di sostegno alle polizze assicurative finalizzate alla tutela delle abitazioni”.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, la Regione riconosce un contributo fino all’80 per cento della spesa sostenuta per le coperture assicurative contro gli eventi catastrofali e un importo fisso per le polizze riferite agli eventi atmosferici, a favore dei proprietari di immobili a uso residenziale e dei condomìni che scelgono di assicurare i propri edifici.

Le domande.

“Non resterà escluso alcun beneficiario: il contributo – ha sottolineato l’assessore – potrà infatti coprire fino all’80 per cento della spesa per coloro che presenteranno un Isee fino a 50.000 euro, mentre chi non presenterà l’Isee o avrà un valore superiore a tale soglia potrà comunque accedere a un sostegno pari al 50 per cento. In questo modo, ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia ha oggi la possibilità di assicurare la propria abitazione con il supporto del contributo regionale”.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Istanze on line (IOL) a partire da oggi, martedì 9 dicembre, avvalendosi di intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI).

Un sostegno per ridurre i rischi per le famiglie del Friuli Venezia Giulia

Mauro Di Bert (Fedriga presidente)

“Dietro questa misura c’è un lavoro concreto e costante, svolto in sinergia tra il Consiglio regionale e la Giunta – sottolinea il capogruppo di Fedriga presidente in Consiglio regionale, Mauro Di Bert – con l’obiettivo di ridurre i rischi per le famiglie del Friuli Venezia Giulia e sostenere chi decide di proteggere la propria casa e la propria sicurezza”.

“Attualmente in regione, la percentuale di abitazioni assicurate è ancora molto bassa (circa l’8,2%) rispetto alla media nazionale – evidenzia Di Bert -, dobbiamo lavorare affinché questa quota cresca, responsabilizzando le famiglie in un’azione condivisa di programmazione del rischio. Non sempre, infatti, potremo contare su risorse pubbliche ingenti per risarcire i danni causati da eventi metereologici che, purtroppo, non possiamo più considerare eccezionali, vista la loro crescente frequenza”.

“Si tratta – conclude Di Bert – di un risultato positivo, frutto di un ascolto attento delle esigenze del territorio e di un lavoro di squadra dei colleghi consiglieri di Maggioranza e della Giunta regionale, con il contributo determinante del presidente Fedriga e dell’assessore Callari. Siamo sulla strada giusta e continueremo a lavorare in questa direzione”.