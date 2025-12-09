Il Friuli celebra i 100 anni del 2° Stormo dell’Aeronautica militare

Il 2° Stormo dell’Aeronautica militare italiana a Natale compirà 100 anni esatti. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha voluto rendergli omaggio per l’attività che svolge dal 1993, ovvero da quando è attivo alla base di Rivolto, a favore del territorio e delle comunità. E lo ha fatto ricevendo in Aula, a Trieste, il comandante del reparto, colonnello Giovanni Lodato.

“Perché – ha evidenziato il presidente dell’Assemblea legislativa, Mauro Bordin – non è solo polo missilistico della difesa aerea dell’Aeronautica militare in ambito nazionale e NATO e di supporto alle Frecce Tricolori, ma gli siamo grati e siamo orgogliosi di ospitarlo in Friuli anche perché garantisce lo svolgimento dei voli a beneficio del nostro Centro regionale trapianti e fornisce supporto logistico all’elisoccorso Fvg”.

Bordin ha quindi donato al colonnello Lodato il sigillo del Consiglio regionale “quale simbolo di amicizia, rispetto e stimolo a proseguire nel solco tracciato in questi anni. Grazie per il senso di sicurezza, anche in ambito sanitario, che sapete dare ai nostri cittadini”.

A sua volta, il comandante ha consegnato al presidente il calendario 2026 dell’Aeronautica militare, ma soprattutto un libro fotografico in cui si evidenziano le attività quotidiane del 2° Stormo per rimarcare “la voglia dei Lanceri Neri di essere sempre pronti ad intervenire con responsabilità lì dove c’è bisogno. In questi anni di presenza a Rivolto – ha evidenziato – ci avete sempre fatti sentire benaccolti. Ci tenevo a ringraziarvi di persona per tutto questo”.

Fedriga: “Un presidio di eccellenza”.

Il governatore Fedriga e l’assessore Roberti incontrano il Comandante del Secondo Stormo Giovanni Lodato (secondo da sinistra)

“In un secolo di attività, il Secondo Stormo ha rappresentato e continua ad essere un presidio di eccellenza, professionalità e dedizione nella difesa del territorio. Un orgoglio per il nostro Paese e ancor più il Friuli Venezia Giulia, che ne ospita la sede nell’aeroporto di Rivolto. La collaborazione con la Regione è un valore aggiunto che intendiamo consolidare ulteriormente, nella consapevolezza del ruolo strategico che la difesa e la sicurezza rivestono per lo sviluppo e la qualità della vita delle nostre comunità”.

È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a margine dell’incontro con il Comandante del Secondo Stormo Giovanni Lodato svoltosi questa mattina nel palazzo della Regione a Trieste. Presente anche l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

Nell’occasione, Fedriga ha omaggiato il colonnello Lodato con il volume “Confini: da Gauguin e Hopper“, relativo alla mostra in corso a Villa Manin fino al prossimo aprile. Il Comandante del Secondo Stormo ha invece consegnato al governatore una copia del calendario 2026 dell’Aeronautica militare.