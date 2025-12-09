Tiro con l’arco, a Latisana arriva la Coppa Italia Centri Giovanili

A Latisana 120 atleti del tiro con l’arco da tutta Italia.

Si scaldano i motori in vista della Coppa Italia Centri Giovanili 2025, competizione di tiro con l’arco per atleti delle categorie Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores organizzata dall’A.S.D. Arcieri Curtis Vadi che farà tappa a Latisana al Palasport di via Giovanni Bottari sabato 13 e domenica 14 dicembre.



Si tratta di una manifestazione di grande prestigio inserita tra gli eventi nazionali della Fitarco che chiude ufficialmente la stagione agonistica. A sfidarsi saranno le sedici società italiane più meritevoli del panorama giovanile, riconosciute come Centri Giovanili Fitarco 2025 per impegno, risultati e attenzione alla crescita degli atleti. A giungere a Latisana saranno circa 120 atleti provenienti da tutta Italia (dall’Abruzzo, Piemonte, Liguria, Toscana e altre regioni) che scenderanno in campo in squadre composte da ragazzi e ragazze delle categorie Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores, impegnati nella Divisione Olimpica su gara indoor a 18 metri con 30 frecce di qualifica e in Match Round a squadre nei gironi prima della finale che assegnerà il titolo.

La manifestazione garantisce piena visibilità ai giovani atleti che avranno la possibilità di dimostrare le loro capacità dinanzi a tecnici della Nazionale Italiana e a rappresentanti delle Istituzioni Sportive.



L’evento porta con sé un importante messaggio di inclusività, peculiarità tipica della disciplina del tiro con l’arco, in quanto parteciperanno alle varie competizioni anche atleti paralimpici che gareggeranno fianco a fianco agli atleti normodotati, alle stesse condizioni.

Un momento di sport, condivisione ed amicizia.

“Un evento che nasce, dal punto di vista organizzativo, oltre 12 mesi fa e che ha visto gli Arcieri Curtis Vadi, e tutti i soggetti che con questi hanno collaborato, prodigarsi con la messa a disposizione di importanti risorse sia in termini temporali che economici, con lo scopo ultimo di garantire la perfetta riuscita della manifestazione” – spiega Carmine Fiorito, organizzatore dell’evento e presidente del Comitato Regionale FITARCO -. “Una bella manifestazione sportiva. Un momento di sport, condivisione ed amicizia. Il miglior modo per concludere l’anno sportivo, con questo evento che travalica i confini della competizione in una festa collettiva per il tiro con l’arco”.



La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Latisana e di “Sport e Salute” e ha il supporto di Fitarco e del marchio regionale “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.