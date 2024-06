Europee e amministrative, il Friuli alle urne: come si vota e tutti i candidati in lizza

Elezioni europee e comunali: tutti i candidati del Friuli Venezia Giulia.

Domani, sabato 8 giugno, e dopodomani, domenica 9 giugno, il Friuli Venezia Giulia è chiamato alle urne per le elezioni europee e quelle amministrative, che vedranno il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in 114 paesi di tutta la regione.

I seggi saranno aperti dalle sabato dalle ore 15 alle ore 23 e domenica dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio inizierà dalla europee, per proseguire poi con le schede per le comunali. Per andare a votare, sono necessari il documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per le timbrature sulla tessera, la stessa può essere richiesta anche nei giorni di votazione presso l’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Le elezioni europee: come si vota e i candidati in Friuli Venezia Giulia.

E’ possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati. I nominativi dei candidati eventualmente scelti vanno indicati sulle righe stampate a destra del simbolo, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia.

Si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze, le stesse devono riferirsi a candidati di genere diverso, altrimenti si determina l’annullamento della seconda o della seconda e terza preferenza. I candidati devono appartenere alla lista votata.

L’Italia elegge 76 Eurodeputati, di cui 15 nella circoscrizione del Nordest di cui fa parte anche il Friuli Venezia Giulia. Tra i candidati, 18 provengono (o sono legati) alla nostra regione (l’elenco a questo link). Sul sito del Ministero dell’Interno, invece, si possono vedere le liste di tutti i candidati nella circoscrizione Nordest (la II).

Il fac simile della scheda elettorale per le Europee nella Circoscrizione Nordest:

Le elezioni comunali: come si vota e tutti i candidati in lizza.

Sono 114 i Comuni del Friuli Venezia Giulia (per un totale di quasi 293 mila elettori) chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno: di questi, 81 sono nel territorio dell’ex provincia di Udine, 16 in quello di Pordenone, 14 in quello di Gorizia e 3 in quello di Trieste.

In tutto, i candidati alla carica di sindaco sono 224 (tra cui 56 donne) sostenuti da 334 liste. In 28 Comuni c’è un solo candidato e in questi casi l’elezione sarà valida se andrà a votare almeno il 40% degli aventi diritto (residenti) e se il candidato prenderà almeno il 50% dei voti validi. Non ci saranno ballottaggi dato che nessuna delle località coinvolte supera i 15mila abitanti.

Si vota per un candidato sindaco tracciando un segno sul suo nome (in questo caso, il voto non si estende alle liste collegate). Oppure si può tracciare il segno sul nome del sindaco e su quello di una delle liste che lo sostiene (se si traccia un segno solo sulla lista, il voto viene esteso automaticamente anche al sindaco collegato). Attenzione: il voto disgiunto non è valido per cui se si vota per un sindaco e una lista non collegati, il voto va solo al sindaco e non alla lista.

Infine, oltre che per il candidato sindaco e la lista, si può votare per uno o due consiglieri, scrivendo il loro cognome nelle righe vicine alla lista votata (se si scrivono solo i cognomi dei consiglieri, il voto passa automaticamente anche alla loro lista e al sindaco collegato). In caso si indichino due nomi, devono essere uno maschile e uno femminile (pena l’annullamento della seconda preferenza) e devono appartenere alla stessa lista.

Il fac simile della scheda elettorale per le comunali:

Per quanto riguarda i candidati, ecco tutti gli aspiranti sindaci, le liste collegate e i candidati consiglieri, Comune per Comune: