Tredici studenti diventano piloti, Fedriga: “Altro che poca voglia di sacrificarsi”

13 ragazzi tra tra i 17 e i 18 anni hanno ottenuto il brevetto di pilota al Nobile Aviation College di Fagagna.

Tredici ragazzi e ragazze tra i 17 e i 18 anni hanno conseguito il brevetto di pilota privato e, in alcuni casi, anche l’abilitazione al volo strumentale, al termine di un percorso formativo che li proietta già verso il futuro dell’aviazione civile e militare. Per loro, oggi, è arrivato anche il riconoscimento ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Gli studenti del Nobile Aviation College di Fagagna, istituto tecnico aeronautico specializzato nella formazione aeronautica, sono stati accolti nel palazzo della Regione a Trieste dal governatore Massimiliano Fedriga, che ha voluto complimentarsi personalmente per i risultati raggiunti.

“Il risultato che avete conseguito e l’impegno che avete dimostrato – ha sottolineato Fedriga – testimoniano quanto siano lontane dalla realtà le narrazioni sul disinteresse dei giovani e sulla mancanza di voglia di sacrificarsi. Siete un chiaro esempio delle capacità delle nuove generazioni e dell’importanza di investire su di voi per guardare al futuro con fiducia”.

La delegazione era composta da 13 allievi, sei dei quali residenti in Friuli Venezia Giulia; gli altri provengono da Veneto, Emilia-Romagna e Svizzera e soggiornano in regione durante l’anno scolastico. I brevetti sono stati conseguiti nell’estate del 2025, a conferma dell’elevato livello di preparazione raggiunto in età giovanissima.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione ha consegnato agli studenti un attestato di riconoscimento, augurando loro nuovi e ambiziosi traguardi professionali. “La vostra è una scelta di vita che vi rende merito e della quale vi siamo grati” ha aggiunto Fedriga, ringraziando infine anche le famiglie “per il sostegno quotidiano che offrono ai ragazzi in questo percorso di crescita e formazione”.