La Digital Art Gallery di Gorizia conquista 100mila visitatori in meno di un mese

12 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Successo “oltre le aspettative” per la Dag di Gorizia.

La Digital Art Gallery (Dag) di Gorizia ha raggiunto un traguardo straordinario: 100mila ingressi in soli 26 giorni dall’apertura, a cui si aggiungono altre 64mila prenotazioni già registrate, confermando la città come una nuova meta culturale di grande attrattività.

A sottolineare il successo è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha definito il risultato “sopra ogni aspettativa”, evidenziando il contributo della galleria a fare di Gorizia un polo culturale anche dopo GO! 2025. La media giornaliera di presenze è stata di 3.846 visitatori, con un picco registrato il 28 dicembre, giorno di maggiore affluenza dall’inaugurazione.

Con i suoi 1.000 metri quadrati di installazioni a led di ultima generazione, la galleria digitale più grande d’Europa ospita come opera inaugurale “Data Tunnel” di Refik Anadol, un progetto immersivo che unisce arte e tecnologia, confermando l’innovazione e la vocazione internazionale dello spazio.

