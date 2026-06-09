Fvg in controtendenza: crescono i giovani agricoltori, al via Oscar Green

In Friuli Venezia Giulia l’agricoltura giovane non solo resiste, ma cresce. Sono infatti 773 le aziende agricole guidate da under 35 attive sul territorio regionale, un dato che colloca il Fvg tra le sole tre regioni italiane (assieme a Lazio e Basilicata) in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale.

Il Fvg registra infatti un incremento pari allo 0,9% rispetto al 2023, mentre a livello nazionale la tendenza resta generalmente negativa. Un risultato che conferma la capacità del settore agricolo regionale di attrarre nuove generazioni e di rinnovarsi attraverso innovazione e imprenditorialità.

Torna Oscar Green, il premio all’innovazione giovanile

In questo contesto si inserisce la ventesima edizione di Oscar Green, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa che premia le idee imprenditoriali capaci di valorizzare la tradizione agricola italiana attraverso innovazione, sostenibilità e legame con il territorio.

Il premio rappresenta da anni una vetrina nazionale per le imprese agricole under 35 e punta a dare visibilità ai progetti capaci di coniugare digitalizzazione, sostenibilità ambientale, multifunzionalità e promozione delle eccellenze agroalimentari.

Le parole di Coldiretti Fvg

“Dal 2006 ad oggi il premio ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti, con risultati particolarmente soddisfacenti per l’agricoltura regionale che più volte ha conquistato la vetrina nazionale”, spiega il presidente regionale di Coldiretti Fvg, Martin Figelj.

Per il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Mattia Pavan, Oscar Green rappresenta invece “una vetrina fondamentale per dare visibilità ai progetti in grado di coniugare sostenibilità ambientale, digitalizzazione, multifunzionalità e tutela del Made in Italy agroalimentare”.

Categorie, novità e scadenze del concorso

Il concorso si articola nelle categorie Campagna Amica, Impresa digitale e sostenibile, Coltiviamo insieme e +Impresa, a cui si affianca il premio speciale Agri-influencer dedicato alla comunicazione innovativa in agricoltura.

La novità di quest’anno è l’introduzione di un riconoscimento specifico dedicato ai progetti realizzati dagli istituti tecnici e professionali agrari, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro.

Le candidature sono aperte fino al 29 giugno e possono essere presentate dalle imprese e dagli istituti interessati con il supporto delle Federazioni territoriali di Coldiretti. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].