Alcol, droga e un ricercato dall’estero: sono i risultati dei controlli dei Carabinieri tra Lignano e Latisana, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia di sicurezza stradale e criminalità diffusa.

I servizi predisposti lungo le principali arterie della provincia hanno portato a una serie di interventi che hanno riguardato guida in stato di ebbrezza, detenzione di sostanze stupefacenti e l’esecuzione di un provvedimento internazionale.

Donna denunciata dopo un incidente e positiva all’alcoltest

A Latisana, i Carabinieri della Stazione di Palazzolo dello Stella hanno denunciato una 24enne residente nella provincia veneta. La donna era rimasta coinvolta in una fuoriuscita autonoma di strada con il proprio veicolo. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato la positività al test alcolemico. Per lei è scattato il ritiro della patente di guida.

Arrestato un 68enne per una condanna definitiva

Sempre a Latisana, i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 68enne del posto. L’uomo dovrà scontare una pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione per reati legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in seguito a una condanna definitiva.

Droga a Lignano: segnalato un giovane

A Lignano Sabbiadoro, durante un controllo, i Carabinieri hanno trovato un 23enne del posto in possesso di una piccola quantità di hashish e marijuana. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato all’Autorità amministrativa come assuntore di stupefacenti.

Ricercato dall’Austria rintracciato a Lignano

Sempre a Lignano Sabbiadoro, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Latisana hanno rintracciato un 27enne cittadino comunitario. L’uomo era destinatario di un provvedimento di ricerca internazionale emesso dalle autorità austriache per il reato di lesioni gravi. È stato trasferito alla casa circondariale di Udine, in attesa delle procedure previste dall’autorità giudiziaria.