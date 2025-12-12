Novità per la carta famiglia: cambia il requisito di residenza in Friuli Venezia Giulia

Cosa cambia per la richiesta della Carta Famiglia Fvg.

Novità per la carta famiglia: la Regione, infatti, ha modificato il requisito di residenza in Friuli Venezia Giulia necessario per richiederla. “Con la riduzione da 24 a 12 mesi della residenza continuativa richiesta per poter accedere alla Carta famiglia – e quindi anche alla Dote famiglia – il sistema del welfare regionale sarà in grado di dare risposte a una platea molto più ampia di nuclei che usufruiscono dei servizi e dei benefici previsti” ha spiegato l’assessore regionale, Alessia Rosolen dopo l’approvazione da parte della giunta.

“Si tratta di un’importante modifica che permetterà di estendere ulteriormente le misure a favore delle famiglie, in coerenza con la recente norma sull’innovazione sociale per lo sviluppo e l’attrattività del territorio, che punta a integrare in modo trasversale politiche familiari e giovanili, formazione professionale, lavoro e interventi per l’occupazione”.

L’adeguamento del regolamento recepisce le novità introdotte dalla legge regionale 14/2025 sull’innovazione sociale che, a partire dal 1° gennaio 2026, riduce da due a un anno il periodo

minimo di residenza continuativa in Friuli Venezia Giulia per accedere ai benefici della Carta famiglia e della Dote famiglia.

“Rendere strutturali la Carta famiglia e la Dote famiglia – ha aggiunto l’assessore – all’interno della nuova legge regionale sull’innovazione sociale significa investire con decisione sul futuro del Friuli Venezia Giulia. Questi strumenti, rafforzati dal quadro dell’innovazione sociale, diventano elementi stabili del nostro welfare e ci consentono di sostenere con maggiore continuità le famiglie, valorizzare la natalità e rendere il territorio più attrattivo per chi desidera vivere, lavorare e crescere qui. È una scelta strategica – ha concluso Rosolen – che guarda al benessere delle persone e allo sviluppo complessivo della nostra comunità regionale”.