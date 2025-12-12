Dedizione e impegno, Elena Defend vince la Borsa di Studio dedicata a Infermieristica

La Borsa di Studio del Rotary Sacile dedicata a Infermieristica.

Elena Defend, studentessa dell’Università di Udine in Infermieristica, sede di Pordenone, ha vinto la quinta edizione della borsa di studio del Rotary Club Sacile Centenario, quest’anno in memoria di Marina Zancanaro.

Defend, di San Vito al Tagliamento, al terzo anno di Infermieristica, ha superato brillantemente gli esami delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio del primo e secondo anno del corso di laurea, oggetto del concorso. La borsa di studio del valore di 2000 euro, attivata in collaborazione con l’Ateneo friulano, quest’anno intende ricordare la socia e amica del rotary sacilese, Marina Zancanaro.

Elena Defend al primo anno ha svolto le attività professionalizzanti nella Casa di riposo di San Vito al Tagliamento e nella struttura complessa di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone (Azienda sanitaria Friuli occidentale, Asfo). Al secondo anno nella Degenza breve chirurgica sempre nell’ospedale pordenonese e, a San Vito al Tagliamento nell’Hospice “Il Gabbiano” e a Medicina dell’Asfo. .

Alla cerimonia di consegna del riconoscimento, a Palazzo Regazzoni a Sacile, oltre a Elena Defend, erano presenti, fra gli altri: il sindaco, Carlo Spagnol, e l’assessore alla cultura, Ruggero Spagnol, del Comune di Sacile; il rettore Angelo Montanari; i figli di Marina Zancanaro, Flaminia e Giuseppe Mondelardo; il presidente e il tesoriere del Rotary Club Sacile Centenario, rispettivamente Bruno Carraro e Gino Romor, e il presidente della commissione valutatrice, Giacomo Panarello.

“Elena Defend – ha detto Alvisa Palese – si sta contraddistinguendo per la sua dedizione e supporto al corso di studio partecipando a eventi dedicati all’orientamento degli studenti dell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado; ad attività di peer-tutoring all’interno dei laboratori preclinici; mettendo a disposizione le sue competenze nello svolgere il ruolo di studente senior/guida nei confronti degli studenti del primo anno nel primo tirocinio”.

La commissione valutatrice era composta dal presidente, Giacomo Panarello, da Centenario, Romor, e Alvisa Palese, professoressa di Scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche dell’Ateneo friulano. Possono partecipare al concorso per la borsa di studio agli studenti di infermieristica delle sedi di Pordenone e di Udine del Dipartimento di Medicina dell’Ateneo friulano che risiedono nel territorio dell’ex provincia di Pordenone.