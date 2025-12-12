Dopo 6 anni all’estero Thomas torna a Sappada e rilancia uno storico hotel con la madre

Rinasce uno storico hotel di Sappada.

Domani alle ore 18.30 l’Hotel Oberthaler, struttura storica di Sappada la cui nascita risale agli anni Settanta, inaugura una nuova fase della sua storia. A raccogliere il testimone della gestione saranno Sara Quinz e il figlio Thomas Miglioli Quinz, madre e figlio uniti da un progetto che mette insieme esperienza, ritorno alle origini e attenzione alle esigenze di un turismo in costante crescita.

La riapertura dell’Hotel Oberthaler, che si trova nel cuore della località, arriva in un momento significativo per Sappada, che negli ultimi anni sta registrando un aumento costante delle presenze turistiche e una domanda sempre più elevata di posti letto, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. In questo contesto, la struttura torna a rappresentare un tassello importante dell’offerta ricettiva del paese.

Al centro della nuova gestione c’è anche la scelta di Thomas Miglioli Quinz, giovane sappadino che dopo circa sei anni trascorsi all’estero, tra viaggi ed esperienze lavorative in diversi Paesi, ha deciso di rientrare. Un ritorno che assume il valore di una scelta consapevole: investire competenze e visione maturate fuori dai confini locali per contribuire allo sviluppo della propria comunità.

Accanto a lui, la madre Sara Quinz, figura da tempo legata al mondo dell’accoglienza, pronta ad affrontare questa nuova fase con entusiasmo e determinazione, grati per l’importante eredità lasciata dalla precedente titolare della struttura Annamaria De Sanna.

“Sappiamo che non mancheranno le difficoltà – sottolinea Sara Quinz – ma affrontiamo questo percorso con umiltà e con la volontà di migliorarci giorno dopo giorno”. Un approccio concreto, lontano da facili promesse, che punta a garantire continuità e affidabilità a una struttura centrale per il paese.

Situato in una zona strategica, a breve distanza dalle piste da sci del centro e dalle principali aree dedicate alle famiglie, l’Hotel Oberthaler rappresenta una risorsa importante per l’accoglienza turistica di Sappada, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’inaugurazione di domani segna simbolicamente l’inizio di una nuova stagione per l’Hotel Oberthaler e per il turismo locale, all’insegna del rinnovamento e della responsabilità verso il territorio.