Open Day al Civiform: porte aperte per scoprire i corsi e le novità

L’appuntamento con l’Open dei nelle sedi Civiform di Cividale e Trieste.

L’anno scolastico sta per finire ma molti ragazzi sono ancora indecisi su cosa fare dopo le medie o stanno pensando di cambiare percorso scolastico, magari scegliendo profili più vicini alle attitudini manuali. Questo è il momento giusto per assecondare la propria passione e scegliere la formazione professionale: al Civiform iscrizioni sempre aperte fino a esaurimento posti, con la possibilità di richiedere un orientamento dedicato per chi è incerto tra le tante opzioni possibili.



È pensato per tutte queste esigenze l’Open Day in programma nelle sedi Civiform (a Cividale e Trieste) venerdì 20 giugno. Dalle 15 alle 19 il Centro di Formazione sarà a disposizione per far conoscere tutte le novità, ma anche far toccare con mano l’ospitalità che lo contraddistingue.

Attività per ragazzi e famiglie

Ragazzi e famiglie ancora indecisi potranno conoscere staff, laboratori – tutti recentemente rinnovati – e modalità didattica dei corsi in cui si diventa Cuoco (Cividale e Trieste), Panettiere pasticcere gelatiere (Cividale e Trieste), Cameriere di sala e Bar (Cividale), Grafico (Cividale e Trieste), Elettricista (Cividale), Estetista e Acconciatore (Cividale), Informatico (Cividale e Trieste) e Manutentore Auto e moto (Trieste). Inoltre, si potrà scoprire da vicino il nuovo percorso Addetto alla promozione e accoglienza turistica (sede di Cividale),pensato per formare professionisti che sappiano accogliere i clienti nelle strutture ricettive assistendoli in tutte le fasi e creando un collante con l’offerta enogastronomica e culturale del territorio.

Nella sede di Cividale, inoltre, da settembre al via Tecnico della produzione di pasticceria e prodotti da forno, il nuovo percorso integrato di quattro anni realizzato in rete con la Filiera formativa Tecnologico Professionale agroalimentare che, pur mantenendo l’approccio pratico orientato al lavoro, potenzierà le competenze logico-matematiche e di base, fondamentali per i settori tecnologici e faciliterà l’accesso al mondo del lavoro; all’ITS Academy o all’Università (previo superamento Esame di Stato).

I corsi Civiform e come partecipare all’Open Day.

I corsi Civiform sono caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage nelle aziende partner si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e si consegue una qualifica professionale (alla fine dei 3 anni) o un diploma professionale (dopo il quarto anno) con cui si può lavorare in Italia e all’estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno Civiform – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore: l’istruzione e formazione professionale, infatti, lascia liberi di coltivare il talento e le attitudini manuali senza precludersi la possibilità di reinserirsi con soddisfazione nel sistema scolastico.

Scegliere la formazione professionale vuol dire anche in questo complesso contesto socio-economico inserirsi rapidamente nel mercato: il 70% degli allievi, a solo un anno dalla qualifica, lavora proprio nel settore in cui ha studiato. I corsi sono approvati e finanziati dall’Unione europea NextGenerationEU e dalla Regione FVG all’interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite e numerose sono le agevolazioni e il sostegno al reddito delle famiglie nel corso dell’anno.

Per accedere all’Open Day è utile prenotarsi registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria al n. 0432 705811.