La pensionata portato i soldi ai carabinieri che sono riusciti a risalire alla persona che li aveva persi.

Una bella storia di onestà, che testimonia come i valori più sani siano ancora vivi in una società che, molto spesso, invece, sembra averli dimenticati.



E’ accaduto nella mattinata odierna a Pordenone, quando una pensionata di 72 anni si è presentata presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri, consegnando una busta contenente circa 3.000 euro in contanti. Al militare di servizio che l’ha accolta, la signora ha spiegato di averla trovata poco prima nei pressi della cassa continua di un istituto di credito situato nel centro cittadino e di volerla consegnare ai Carabinieri perché trovino il legittimo proprietario.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di Pordenone Mirko Moras, dopo essersi complimentato con la donna per il suo lodevole gesto, ha immediatamente avviato gli accertamenti necessari per risalire all’identità della persona che aveva smarrito il denaro. Grazie a queste rapide indagini, nel giro di poche ore, è riuscito a identificare la persona che aveva dimenticato la busta con il denaro: si tratta di un’impiegata, recatasi presso la cassa continua della banca per effettuare varie operazioni, tra cui anche quella di versare quel denaro, per conto della ditta per la quale lavora, sul conto aziendale. Probabilmente distratta dalle molte incombenze che doveva svolgere, sul momento non si è accorta di aver smarrito la busta ed è rientrata al proprio lavoro.

Solo in seguito ha realizzato quello che era successo e grande è stato il suo sollievo quando è stata contattata dai Carabinieri che le hanno dato la bella notizia: il denaro che aveva smarrito si trovava in caserma, pronto per esserle riconsegnato.