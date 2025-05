Concluse le operazioni nella palazzina di Pordenone.

Con la completa messa in sicurezza dell’intero stabile, nel quale si trova l’appartamento interessato dall’esplosione con conseguente incendio, si è concluso l’intervento dei Vigili del fuoco, del comando di Pordenone, iniziato alle ore 7.30 di questa mattina.

Tutti gli appartamenti del condominio, tranne quello direttamente interessato dall’ esplosione, sono agibili e i condomini (una decina di persone) evacuati nelle prime fasi dell’intervento hanno già potuto rientrare nei propri alloggi. Rimane ricoverato l’uomo (unico occupante dell’appartamento) soccorso dai Vigili del fuoco e preso in carico dal personale sanitario.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’esplosione, si ipotizza una probabile fuga di gas da una bombola a servizio dell’alloggio ma al momento sono ignote le cause dell’innesco. Oltre a Vigili del fuoco e personale sanitario hanno operato la Polizia di Stato e Polizia Locale.