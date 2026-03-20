Giovani e vincenti: il sigillo del Consiglio regionale alle stelle del pattinaggio in Fvg

Non sono solo medaglie e podi internazionali: dietro i successi delle giovani atlete regionali c’è il racconto di un Friuli Venezia Giulia che sa eccellere nelle discipline più tecniche e faticose. Le giovanissime promesse del pattinaggio artistico a rotelle del Fvg sono state ricevute a Trieste dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha voluto premiare ufficialmente il talento della 12enne Chanel Cantarutti (Accademia pattinatori artistici di Muzzana) e la 17enne Lucilla Plaino (Polisportiva pattinaggio Spinea). Purtroppo assente per motivi di salute, invece, l’altra pattinatrice regionale di successo, la 19enne triestina Matilde Caputo.

Il riconoscimento del Consiglio regionale

Durante la consegna del sigillo del Consiglio regionale, Bordin ha sottolineato il valore del sistema sportivo locale. “Siamo una piccola regione ma abbiamo la fortuna di avere realtà che lavorano bene, a cui diamo gli strumenti affinché le discipline possano essere praticate nel miglior modo possibile”, ha dichiarato il presidente. Rivolgendosi direttamente alle atlete, ha poi aggiunto: “Questo riconoscimento vuole essere un ringraziamento e un augurio affinché possiate portare il Friuli Venezia Giulia ovunque nel mondo”.

All’incontro ha partecipato anche il presidente regionale del Coni, Andrea Marcon, che ha evidenziato la necessità di comunicare con forza i “favolosi risultati” ottenuti da queste campionesse in una disciplina che richiede una preparazione atletica e mentale straordinaria.

Tra studio e agonismo: la routine delle campionesse

Dietro l’argento europeo conquistato nel 2025 da Lucilla Plaino si nasconde una gestione rigorosa del tempo. La giovane di Latisana, studentessa del liceo sportivo, ha raccontato la sua quotidianità fatta di libri e allenamenti: “Studio in treno o in macchina mentre torno a casa. Un’atleta che vuole fare sport a livello agonistico deve riuscire ad abbinare al meglio la scuola con l’attività in pista”.

Mentre Chanel Cantarutti attende di definire i prossimi impegni agonistici, Plaino è già pronta a una nuova sfida internazionale: la Artistic World Cup a Garmisch, in Germania, tappa decisiva per conquistare i punti necessari alla finale di Cesena.