A Sappada torna lo sci d’altri tempi tra sport, divertimento e solidarietà

Sappada torna indietro nel tempo con il Winter Vintage Ski 2026.

Sci d’altri tempi, abbigliamento retrò e spirito di condivisione: Sappada si prepara ad accogliere uno degli eventi più originali della stagione invernale, il Winter Vintage Ski 2026, in programma sabato 21 marzo e organizzato dallo Sci Club Sappada.

Sci d’epoca protagonista sulla pista Eiben

Il cuore della manifestazione sarà lo slalom gigante sulla pista nera Eiben Col dei Mughi, con partenza fissata alle ore 10. Una gara che non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie alla partecipazione di atleti in abbigliamento vintage.



La competizione prevede una doppia premiazione. Da una parte saranno riconosciuti i migliori tempi di gara, con i primi cinque classificati per categoria. Dall’altra verranno premiati i migliori outfit, valutati da una giuria in base allo stile sciistico, alla coerenza dell’abbigliamento, all’originalità e alla simpatia.



Accanto all’aspetto sportivo, l’edizione 2026 pone grande attenzione anche al lato sociale. L’evento vede infatti la collaborazione con l’Associazione Maruzza FVG, impegnata nel campo delle cure palliative pediatriche, in partnership con il Centro di Riferimento Regionale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarà proposto un programma di intrattenimento dedicato ai bambini, con attività pensate per coinvolgere le famiglie e far conoscere il lavoro dell’associazione, che opera a supporto del territorio anche nelle realtà più lontane.

Après-ski e atmosfera di festa

La giornata proseguirà in un clima di festa con l’après-ski dalle ore 17 nel tendone riscaldato in località Pian dei Nidi, aperto a partecipanti e pubblico. L’iscrizione alla gara include anche il pranzo. La quota è fissata a 15 euro per i bambini fino a 16 anni e a 25 euro per gli adulti.

Il Winter Vintage Ski 2026 si conferma così un appuntamento capace di coniugare sport, convivialità e solidarietà, valorizzando il territorio di Sappada e creando un’esperienza unica per atleti, famiglie e appassionati.