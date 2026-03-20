Più sicurezza sulle strade di Martignacco: la Regione sblocca il progetto sulla SR464

Un investimento da un milione di euro per eliminare uno dei nodi critici della viabilità friulana. La Giunta regionale ha dato il via libera ufficiale al documento di fattibilità per la realizzazione di una nuova rotatoria a Martignacco, lungo la strada regionale 464 (al chilometro 43+400).

L’intervento, fortemente atteso dal territorio, punta a risolvere i problemi di sicurezza e gestione degli accessi in un tratto rettilineo dove la velocità e le intersezioni rappresentano da tempo un’insidia per gli automobilisti.

Il progetto: diametro da 40 metri e isola sormontabile

Dopo l’analisi di tre diverse alternative progettuali sviluppate da FVG Strade, la scelta è caduta sulla soluzione ritenuta più efficace per fluidità e sicurezza. La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di circa 40 metri, sarà a corsia unica e dotata di un’isola centrale parzialmente sormontabile.

“Abbiamo scelto la proposta che risolve in modo più completo le criticità esistenti“, ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. “L’obiettivo è mantenere gli accessi privati, inclusi quelli alle attività commerciali come Edil Martignacco, riducendo drasticamente la velocità dei veicoli e garantendo manovre in totale sicurezza”.

Investimento e prossimi passi: un milione di euro già disponibile

L’opera non resterà soltanto un’ipotesi sulla carta, poiché la Regione ha già stanziato e messo a disposizione di Friuli Venezia Giulia Strade le risorse necessarie, pari a circa un milione di euro. Questo finanziamento certo permetterà di procedere spediti verso le fasi operative, che vedranno susseguirsi la progettazione definitiva ed esecutiva, la pubblicazione del bando di gara e, infine, l’apertura del cantiere per la realizzazione materiale della rotatoria.

Un tassello nella strategia regionale

La rotatoria di Martignacco rientra nel piano annuale degli investimenti 2025 di FVG Strade e fa parte di una visione più ampia della rete viaria regionale. “Rappresenta un tassello importante nella strategia di messa in sicurezza del Friuli Venezia Giulia”, ha concluso Amirante, sottolineando l’attenzione della Giunta verso i nodi critici segnalati direttamente dalle amministrazioni comunali.