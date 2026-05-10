Sulla salita di Piancavallo tornano i cartelli che celebrano l’impresa di Marco Pantani

I cartelli dedicati a Marco Pantani tornano lungo la salita di Piancavallo, luogo simbolo di una delle imprese più celebri del campione romagnolo. Si è concluso positivamente il percorso tecnico e amministrativo che ha permesso il riposizionamento delle installazioni commemorative dedicate al “Pirata”, dopo le verifiche legate al rispetto del Codice della strada e alle condizioni di sicurezza. L’intervento, seguito da Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Aviano ed Edr di Pordenone, punta a valorizzare nuovamente un tratto carico di memoria sportiva, anche in vista del ritorno del Giro d’Italia e dell’arrivo di appassionati e cicloturisti.

Riposizionati i cartelli dedicati a Marco Pantani

“Con il riposizionamento dei cartelli dedicati a Marco Pantani lungo la salita di Piancavallo si chiude positivamente un percorso seguito con attenzione, nel rispetto delle norme e grazie alla collaborazione tra Comune di Aviano, Ente di decentramento regionale (Edr) di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia“, ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante.



Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, commentando il completamento dell’intervento che ha consentito il riposizionamento delle installazioni commemorative dedicate al “Pirata”, simbolo di una delle pagine più iconiche del ciclismo italiano.

Un intervento tra memoria sportiva e sicurezza

“Fin dall’inizio – ha evidenziato Amirante – l’obiettivo della Regione è stato quello di accompagnare un’iniziativa dal forte valore sportivo, turistico e identitario per il territorio, individuando una soluzione compatibile con le disposizioni previste dal Codice della strada e con le necessarie condizioni di sicurezza”.



L’assessore ha sottolineato come il percorso tecnico-amministrativo sia stato seguito con attenzione dagli uffici regionali e dall’Edr di Pordenone, ente competente sulla viabilità interessata, dopo le verifiche che avevano evidenziato la necessità di ricondurre la collocazione dei cartelli alla piena conformità con il Codice della strada.

“Desidero riconoscere l’impegno dei tecnici dell’Edr e degli uffici della Direzione, che hanno lavorato in stretta sinergia con il Comune di Aviano per superare le problematiche riscontrate e arrivare a una soluzione definitiva, corretta dal punto di vista autorizzativo e pienamente conforme alla normativa” ha proseguito Amirante.

Piancavallo e l’impresa del 30 maggio 1998

La ricollocazione dei cartelli consente così, in vista del ritorno del Giro d’Italia e del crescente afflusso di appassionati, di valorizzare nuovamente un luogo simbolo della storica impresa compiuta da Marco Pantani il 30 maggio 1998, quando il campione romagnolo firmò a Piancavallo una delle sue salite più ricordate.

“Piancavallo – ha concluso l’assessore – è parte integrante dell’identità sportiva e turistica del Friuli Venezia Giulia. Preservarne la memoria significa coniugare valorizzazione del territorio, sicurezza stradale e rispetto delle regole. È questo il metodo che la Regione continua a perseguire in ogni intervento infrastrutturale e di gestione della viabilità”.