Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 2 dicembre

Il meteo in Friuli.

Secondo le previsioni meteo, in Friuli martedì 2 dicembre il cielo si presenterà da nuvoloso a coperto, con qualche debole pioggia o pioviggine sparsa, più probabile lungo la fascia costiera e nelle zone orientali della regione. Non mancheranno però ampi intervalli asciutti, durante i quali le precipitazioni saranno assenti.

Le temperature in pianura oscilleranno tra i 5 e gli 8 gradi al mattino e raggiungeranno punte di 10-13 gradi nel corso della giornata, mentre lungo la costa i valori saranno simili. Sulle alture, si prevedono circa 3 gradi a 1000 metri e temperature intorno a -1 grado a 2000 metri.