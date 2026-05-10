Escursionista cade sul Cammino delle Pievi, soccorsa e portata in ospedale

La donna ha rimediato una probabile frattura aalla caviglia.

Una escursionista di circa 50anni, residente nel Tolmezzino, è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi dopo essersi infortunata durante un’uscita lungo un sentiero del Cammino delle Pievi, nel tratto tra Cavazzo Carnico e Verzegnis.



La donna si trovava in compagnia di altre quattro persone quando è caduta procurandosi una probabile frattura a una caviglia. L’incidente è avvenuto nei pressi del Rio Timpiesta, poco oltre il greto del fiume Tagliamento, in una zona caratterizzata da fitta vegetazione e da un sentiero particolarmente sconnesso.

I soccorsi.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, che ha operato tra le 11 e le 12.30 assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Il recupero con l’elicottero non è stato possibile proprio a causa delle condizioni dell’area, dove la vegetazione non consentiva di effettuare le operazioni in sicurezza.



Cinque tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, insieme ad altri sette operatori degli altri corpi intervenuti, hanno quindi raggiunto la donna a piedi lungo il sentiero. Dopo averla stabilizzata e sistemata sulla barella, i soccorritori l’hanno trasportata a spalle fino alla strada. Ad attenderla c’era un’ambulanza, che l’ha poi accompagnata all’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti e le cure del caso.