Previsioni meteo, sarà un Capodanno freddo e sereno per l’arrivo di aria artica anche in Friuli, poi tornano piogge e vento.

Il 2025 si chiude con un clima decisamente invernale in Friuli Venezia Giulia, interessato da una breve irruzione di aria artica continentale. Si tratterà di correnti secche, che garantiranno tempo stabile ma freddo, con un marcato calo delle temperature soprattutto nelle ore notturne.

La notte di Capodanno sarà in prevalenza serena, con gelate diffuse nelle zone interne e in pianura e valori minimi particolarmente bassi nelle conche e nelle aree lontane dal mare. Il 1° gennaio si aprirà dunque all’insegna del freddo, senza fenomeni rilevanti, ma con un clima pienamente invernale.

Nel corso del pomeriggio-sera del 1° gennaio è atteso un progressivo aumento della nuvolosità, primo segnale di un cambiamento della circolazione atmosferica che interesserà la regione nei giorni successivi.

Venerdì 2 gennaio la rotazione dei venti dai quadranti occidentali favorirà un graduale rialzo delle temperature. Sono previste precipitazioni intermittenti sul basso Triveneto, con piogge a tratti anche sul Friuli Venezia Giulia, più probabili sui settori occidentali e lungo la fascia prealpina.

Il peggioramento da sabato 3 gennaio.

Sabato 3 gennaio il tempo diventerà più instabile: sono attese precipitazioni diffuse, con piogge in pianura e lungo la costa, mentre sulle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie la neve cadrà oltre i 1100-1500 metri. I fenomeni potranno risultare più persistenti sui settori settentrionali della regione.

Domenica 4 gennaio il peggioramento si accentuerà ulteriormente, con piogge e rovesci anche intensi sul Friuli Venezia Giulia e nevicate sulle Alpi orientali a quote in calo fino agli 800-1000 metri, più elevate sulle Prealpi. Il tutto sarà accompagnato da venti forti dai quadranti occidentali, con mare mosso o molto mosso lungo la costa.

Nel complesso, nella seconda parte della settimana le temperature si manterranno al di sopra delle medie del periodo, nonostante il tempo perturbato.