Grande successo per il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro: oltre 45mila visitatori. Gli appuntamenti fino al 5 gennaio.

Grande successo per il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro: sono oltre 45mila le persone che, dall’inaugurazione a oggi, hanno visitato l’installazione artistica sulla spiaggia, di cui solo 20mila nel periodo di Natale. Un dato che testimonia la capacità della località di attrarre un pubblico invernale attraverso proposte culturali di qualità.

Un risultato straordinario per la XXII edizione del cuore pulsante del Natale d’A…Mare che quest’anno propone un progetto dedicato a Maria, figura in dialogo tra sacro e contemporaneità. Un presepe dalla duplice anima, una artistica e una che conduce a una riflessione civile. Realizzato da artisti internazionali provenienti da diversi Paesi europei, il Presepe di Sabbia si articola in due sezioni complementari: la prima segue la narrazione evangelica della Natività attraverso stili che spaziano dalle icone mariane al Rinascimento, dal Barocco alle avanguardie novecentesche; la seconda rilegge gli stessi episodi in chiave contemporanea, con una Maria donna del nostro tempo, alle prese con le contraddizioni della condizione femminile attuale. Il percorso culmina in opere di forte impatto simbolico, come la Strage degli Innocenti, che accosta Betlemme agli scenari bellici contemporanei, e una Pietà al femminile, denuncia del femminicidio e della violenza contro le donne.

Lignano si conferma meta ideale anche d’inverno.

Le giornate di sole di queste festività stanno regalando a Lignano un’atmosfera suggestiva, dove il lungomare si trasforma in un percorso da attraversare senza fretta, tra aria salmastra e orizzonti aperti, il Villaggio del Gusto accoglie visitatori alla ricerca di sapori autentici e il Villaggio di Babbo Natale risuona delle voci festanti dei bambini.

Ma è la spiaggia d’Inverno – attiva fino all’11 gennaio all’Ufficio Spiaggia 5 – a rappresentare una delle rivelazioni di questa stagione: lettini e sdraio protetti da gazebo, il ritmo delle onde, un Beach Bar dove una bevanda calda o un aperitivo con vista sull’Adriatico diventano piccoli riti quotidiani. Lignano dimostra così come il mare, anche d’inverno, possa essere spazio di benessere, socialità e scoperta, trasformando la vocazione balneare in un’esperienza senza confini di calendario.

Eventi gratuiti fino al 5 gennaio.

Il calendario del Natale d’A…Mare prosegue con numerosi appuntamenti a ingresso libero.

Domani, 30 dicembre, doppio evento:

alle 15.00, al Parco San Giovanni Bosco, il Capodanno dei bambini

alle 20.30, in viale Gorizia – Piazza Fontana, Balliamoci Sopra, la grande festa firmata Radio Sorriso

Il 31 dicembre, dalle 21.30, il Capodanno di Lignano accende Piazza 2026 con gli speaker e i DJ di Radio PiterPan.