Un 33enne di Udine, vittima di un incidente stradale, può curarsi con un viaggio in aereoambulanza grazie a una raccolta fondi.

Una gara di solidarietà a lieto fine. Grazie a ottocento donazioni in pochi giorni su GoFundMe è stato raggiunto l’obiettivo di Alessio Gallo, 33enne trapanese che vive a Udine, di usufruire di un’aereoambulanza privata per curarsi fuori Regione.

“L’estate scorsa – racconta Alessio – ero tornato nella mia amata Trapani per le vacanze, ma l’11 settembre ho avuto un gravissimo incidente stradale in cui mi erano state date solo 72 ore di vita”.

Dopo i primi soccorsi a Trapani, la battaglia è proseguita all’ISMETT, dove per oltre un mese è rimasto agganciato all’Ecmo, l’ossigenazione extracorporea. “Dal 5 novembre – prosegue – sono tornato nel reparto di terapia intensiva di Villa Sofia: sono stabile, ma ancora tracheostomizzato e dipendente dalla ventilazione meccanica per respirare”.

“Per avere una speranza di recupero – scrive – ho bisogno di essere trasferito immediatamente in un centro riabilitativo spinale specializzato. Purtroppo, a causa del sovraffollamento delle strutture siciliane, l’unica soluzione è spostarsi fuori Regione”. L’unico modo per viaggiare è un’aeroambulanza privata con équipe medica e rianimatore a bordo. “Il costo per questo volo – si legge – si aggira tra i 20 e i 25mila euro”.

Grazie alla generosità dei donatori sono stati raccolti 30mila euro. Per Alessio si profila ora una nuova speranza. La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/supportiamo-alessio