Slovenia, i prezzi dei carburanti crescono più del previsto: il confronto col Fvg

Nuovo aumento dei prezzi di diesel e benzina in Slovenia, ed è un aumento superiore a quanto aveva previsto il Governo di Lubiana alcuni giorni fa. I nuovi prezzi nelle stazioni fuori dalla rete autostradale sono in vigore da oggi, martedì 24 marzo, e risentono ovviamente delle forti tensioni internazionali con la guerra in Medio Oriente. A questo si aggiunge il tetto ai rifornimenti (50 litri al giorno per i privati) introdotto per le difficoltà di approvvigionamento.

I nuovi prezzi di diesel e benzina in Slovenia.

La benzina a 95 ottani sale a 1,581 euro al litro (+11,5 centesimi), mentre il gasolio tocca quota 1,696 euro (+16,8 centesimi). Un aumento pesante che ha spinto l’esecutivo sloveno a una mossa drastica: dal 31 marzo i prezzi verranno fissati settimanalmente e non più ogni quindici giorni, per seguire più velocemente le oscillazioni del mercato mondiale.

Il confronto tra Slovenia e Fvg.

Se è vero che in Slovenia i prezzi dei carburanti sono aumentati, è vero anche in Friuli Venezia Giulia (e in Italia ancora di più) è già stato praticamente vanificato il taglio delle accise di 25 centesimi deciso dal Governo Meloni. Secondo i dati del Ministero, infatti, la media dei prezzi in modalità self nella nostra regione è oggi di 1,724 al litro per la benzina mentre il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro (2,005).

Per fare un confronto, un rifornimento di 50 litri di benzina costa circa 79 euro in Slovenia contro gli 86 euro in Fvg, in cui però si deve considerare anche lo sconto regionale (8,5 euro per l’Area 2 e 12 euro per l’Area 1). Sul fronte diesel, la spesa per 50 litri è di circa 85 euro in Slovenia e 100 euro in Fvg: lo sconto regionale carburanti in questo caso è pari a 5,5 euro per l’Area 2 e 7,5 euro per l’Area 1. Allo stato attuale, quindi, considerando anche il tragitto, andare in Slovenia a fare il pieno non è conveniente, ma con i continui rialzi di prezzi non si sa quanto ciò possa durare.